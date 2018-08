La romancière Kate Morton en procès contre son ex-agent littéraire

Auteure de L’enfant du lac, Kate Morton est actuellement poursuivie par son ancien agent littéraire, Selwa Anthony. Une procédure engagée après un licenciement en 2015, qui mettait fin à des années de collaboration. Selon l’objet de la plainte, c’est la rupture de contrat qui est en cause...



Kate Morton - Mosman Library



Elles sont en guerre depuis bientôt un an : Kate Morton allait tout juste sortir en France L’enfant du lac en version poche (trad. Anne-Sylvie Homassel, Ed. Pocket). Selon la romancière, son agent avait été renvoyée, parce qu’elle favorisait ses propres intérêts. En outre, elle l’aurait privée de meilleurs revenus en n’acceptant pas le meilleur contrat d’édition — et ce, alors qu’elle était encore une auteure inexpérimentée et non publiée.

Vivant désormais au Royaume-Uni, et représentée par David Higham Associates, l’auteure d’origine australienne assurait alors qu’elle réclamait le remboursement de 2,8 millions $ AU sur les commissions perçues.

Témoignant devant la Cour Suprême de Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie), Kate Morton a expliqué à la juge que son ancien agent lui répétait que les personnes qui ne s’entendent pas devaient être libres de se séparer. « Elle ne croit pas aux contrats », poursuivait-elle.

Au cœur de l’embrouille, Selwa Anthony, qui s’estime lésée : au cours d’une conversation téléphonique de 2002, sa cliente se serait engagée à ce que l’agent perçoive 15 % de toutes les sommes gagnées durant la période de leur collaboration. Les cinq romans les plus vendus de Morton lui ont rapporté plus de 17,3 millions $, treize ans après la parution de son premier ouvrage.



Or, la romancière jure qu’elle n’avait pas compris la même chose : avec le temps, sans plus de précision selon elle, le pourcentage arriverait à 15 % des sommes. « À l’époque, je ne pensais même pas à ce qui se passerait après l’avance : je n’avais donc aucune idée de ce que serait la suite », explique-t-elle à la Cour.

En sept années de collaboration, la romancière a été finalement traduite en 34 langues et, en février 2017, avait vendu plus de 10 millions d’exemplaires dans 42 pays.

via SMH