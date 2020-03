La romancière Linda Fairstein poursuit Netflix en diffamation

© Netflix

Une carrière d'écrivain mise à mal

.@EdgarAwards As a member and 2018 Edgar winner, I am begging you to reconsider having Linda Fairstein serve as a Grand Master in next year’s awards ceremony. She is almost singlehandedly responsible for the wrongful incarceration of the Central Park Five. 1/ — attica locke (@atticalocke) November 27, 2018

Réalisée par Ava DuVernay, When they see us s’inspire de l’affaire du Central Park Five, qui défraya la chronique dans les années 1990 aux États-Unis. Elle raconte l’histoire de cinq adolescents de couleurs, qui ont été soupçonnés à tort du meurtre et du viol d'une jeune joggeuse. Ces derniers furent injustement condamnés par la justice à de la prison ferme. Ils ne seront reconnus innocents qu’en 2002, lorsqu’un tueur en série, Matias Reyes, avoua son crime.Dans cette production Netflix de quatre épisodes, Mme Fairstein estime que les trois scènes, où son personnage apparait sous les traits de l’actrice Felicity Huffman, ont porté atteinte à sa dignité. Bien que n’ayant pas instruit elle-même le procès, Mme Fairstein était à l’époque à la tête du bureau du procureur du district de Manhattan et avait fourni une assistance technique au procureur principal en charge du dossier.Or, selon elle, la série la dépeint comme étant responsable de l'aboutissement du procès, en la dépeignant comme « une méchante raciste et opposée à l’éthique, qui est déterminée à emprisonner à tout prix des enfants de couleur innocents », pour reprendre ses propres mots.Aussi a-t-elle décidé de poursuivre en justice la réalisatrice et la plateforme de streaming pour diffamation. Le dossier a été déposé ce mercredi devant un tribunal fédéral à Fort Myers, en Floride.« Le plus flagrant, c'est que la série dépeint faussement Mme Fairstein comme responsable de l’enquête et des poursuites dans l’affaire contre les cinq adolescents [...] », estime Andrew Miltenberg, son avocate. « En vérité, et comme détaillée dans le procès, Mme Fairstein n’était responsable d’aucun aspect de l’affaire. »LindaFairstein réclame 75 000 $ de dommages et intérêts pour pertes économiques, opportunités de carrière perdues, atteinte à la réputation et détresse émotionnelle.« La réputation et la carrière de Mme. Fairstein — aux yeux de la loi et dans la littérature — ont été irrémédiablement endommagées par les actions des accusés », a également indiqué M. Miltenberg.Pour sa part, Netflix a qualifié le procès de Linda Fairstein de « frivole » et « sans fondement ». Et de spécifier : « Nous avons l’intention de défendre vigoureusement When they see us, ainsi qu'Ava DuVernay, Attica Locke et l’incroyable équipe derrière la série. »Cette poursuite devant la justice décidée par l’ancienne procureur devenue auteure de romans policiers,fait suite à divers épisodes ayant entaché sa réputation et mis à mal sa carrière d’écrivain.En effet, depuis le lancement de la série en mai 2019, une pétition en ligne, relayée sous le hashtag #CancelLindaFairstein sur les réseaux sociaux, réclamait le boycott de ses livres et le retrait de ses fonctions.Cette situation a conduit un mois plus tard son éditeur, Dutton (filiale de Penguin Random House) à mettre fin à leur collaboration.Linda Fairstein a également été contrainte de démissionner des conseils d’administration de plusieurs organisations, dont Safe Horizon et la Joyful Heart Foundation, qui aident les victimes de violences sexuelles.Aussi, avant le lancement de la série Netflix, Linda Fairstein avait déjà fait l’objet de mise à l’écart de la part d’institutions littéraires.En 2018, Linda Fairstein avait failli être retirée de la sélection du prix littéraire annuel des Edgar Award après qu’Attica Locke, membre du jury et lauréate 2018 du Prix et co-scénariste de When they see us, avait enjoint le jury d'honorer quelqu’un d’autre.« Elle est presque à elle seule responsable de l’incarcération injustifiée de Central Park Five. Ce n’est pas parce qu’elle a une carrière florissante dans l’édition que nous devons ignorer son passé — ou sa réticence à se reconnaître responsable de la vie ruinée de cinq hommes innocents. Je ne peux pas soutenir cette décision.» argait-elle dans un tweet.Peu de temps après la diffusion du premier épisode de When they see us aux Etats-Unis, Linda Fairstein avait dénoncé le traitement qu'il lui était fait dans une tribune, publiée le 10 juin dans le Wall Street Journal Via New York Times