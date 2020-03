La saga Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, rééditée en français

Lucy Maud Montgomery, en 1935 (domaine public)

Lucy Maud Montgomery, résumait son idée de départ ainsi : « Un couple âgé souhaite adopter un garçon ; par erreur, on leur confie une fille. » Et ce sera la vie de cette petite fille, accueillie à la toute fin du XIXe siècle sur l’Île-du-Prince-Édouard au large du Canada, que nous suivrons au fil des livres.Née en 1874 et déterminée dès son plus jeune âge à devenir écrivain, Lucy Maud Montgomery a connu la gloire à la sortie, en 1908, d’Anne de Green Gables qui, après une quinzaine de refus, a été un succès immédiat qui marqua le XXe siècle. Avant son décès en 1942, elle fut l’autrice de plus de cinq cents nouvelles, de plusieurs centaines de poèmes, de vingt-trois romans et d’un essai avant-gardiste sur les femmes fortes ayant marqué l’Histoire.Lucy Maud Montgomery fut la première Canadienne a intégrer la Royal Society of Arts et a été nommée officier de l’ordre de l’Empire britannique. Si son nom s’est, avec le temps, estompé sous le poids de son œuvre, la série Anne demeure intemporelle, d’une modernité surprenante et son influence toujours palpable à travers le monde.Le premier volume de la saga Anne de Green Gables sera publié le 15 octobre 2020 et fera l’objet, comme pour chacune des publications de Monsieur Toussaint Louverture, d’un soin particulier concernant sa traduction, sa production et sa promotion. Le nom du traducteur ou de la traductrice n'a pas été précisé par l'éditeur.Les volumes seront diffusés et distribués en France et dans les territoires francophones par Harmonia Mundi Livre, et paraîtront à un rythme semestriel.L'oeuvre de Lucy Maud Montgomery a récemment fait l'objet d'une adaptation, Anne with an E, diffusée sur la plateforme Netflix.