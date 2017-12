La saga Malazan Book of the Fallen de Steven Erikson rééditée en France

Exclusif – Leha Editions annonce avoir acquis auprès de Penguin Random House les droits de traduction et diffusion en langue française des 10 tomes de la saga de fantasy épique « Malazan Book of the Fallen », écrite par l’auteur canadien Steven Erikson et devenue en une quinzaine d’années un des plus grands succès mondiaux de la littérature imaginaire.





Steven Erikson – LordofMoonSpawn, CC BY SA 4.0





Traduite dans 21 langues (allemand, espagnol, italien, russe, chinois, polonais, hongrois, portugais…) et vendue à plus de 3,5 millions d’exemplaires dans le monde, les 10 tomes de cette saga ont été écrits entre 1999 et 2011.



« L’œuvre de Steven Erickson jouit d’une grande notoriété dans l’univers de la fantasy et d’une multitude d’inconditionnels à travers le monde, notamment en France, où de nombreux lecteurs attendent avec impatience la traduction complète de la saga, qui est une des dernières œuvres anglo-saxonnes de cette qualité et de cette envergure à ne pas bénéficier d’une traduction répondant aux attentes des lecteurs », assure l'éditeur dans un communiqué.



Lancement lors des Imaginales, du 24 au 27 mai 2018



« La France possède l’un des publics d’amateurs de fantasy les plus pointus au monde et la perspective de voir les éditions Leha publier The Malazan Book of the Fallen dans une nouvelle traduction me ravit », déclare Steven Erickson qui se rendra en France en mai 2018 pour lancer sa saga à l’occasion des Imaginales.



« Nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir apporter au public francophone une saga d’une telle ampleur, qui jouit d’un incroyable succès et d’une formidable réputation dans le monde. Les attentes du public sont très fortes sur cette série et nous mettrons en œuvre toutes les ressources nécessaires pour en faire le succès qu’elle mérite en langue française », ajoute Jean-Philippe Mocci, fondateur et éditeur des Editions Leha.

Désireuse de restituer pleinement au public français toutes les qualités de cette œuvre magistrale plébiscitée à travers le monde, Leha Editions a décidé d’en confier la traduction à un binôme de traducteurs par ailleurs experts de l’œuvre de Steven Erikson, Emmanuel Chastellière (auteur et traducteur de littérature imaginaire, fondateur et animateur du site Elbakin.net) et Nicolas Merrien (auteur notamment de livres sur Black Sabbath et les Guns N’ Roses).

« Steven Erikson est l’un des grands noms de la fantasy épique mondiale, dont les amateurs du genre espéraient le retour sans trop y croire depuis longtemps maintenant. C’est avec un vif plaisir mais surtout avec une motivation à la démesure du cycle que nous travaillons donc maintenant sur la traduction de Gardens of the Moon et Deadhouse Gates », commentent Emmanuel Chastellière et Nicolas Merrien.



Malazan Book of the Fallen — L’histoire

Dans un monde qui a vu naître et disparaître d’innombrables races et civilisations, l’empire malazéen étend implacablement sa domination, soumettant des continents entiers les uns après les autres, grâce à la discipline de ses armées et la supériorité de ses mages de guerre.

Mais la loyauté de ses soldats, abandonnés et trahis par leur impératrice, est mise à rude épreuve. Perdus, abandonnés et déchus, les fidèles de l’empire vont devoir tenter de survivre, entre sacrifices et dangers mortels.

Un complot bien plus vaste se joue en toile de fond. D’anciennes forces terrées dans l’ombre semblent se réveiller, prêtes à tout pour regagner leur splendeur passée. Regroupés sous la coupe du jeu des dragons, dieux et ascendants, sorciers et chamans, Eleints et changeurs de formes, tirent les ficelles d’un drame qui, transcendant les conflits des simples mortels, se joue à l’échelle du temps lui-même.

Avec un enjeu de taille : la suprématie totale.



Marc Simonetti, un des plus talentueux illustrateurs français actuels (qui a travaillé notamment sur le Trône de Fer et sur le film Valérian), fan inconditionnel du « Malazan Book of the Fallen », participe « avec enthousiasme » au projet, dont il aura la responsabilité de réaliser les couvertures. « La saga The Malazan Book of the Fallen est l’une de mes œuvres préférées. C’est autant un honneur qu’un défi que je suis ravi de pouvoir relever. Le texte de Steven Erikson est complexe et d’une richesse rare, et j’espère pouvoir lui donner une couverture qui lui rende hommage », commente Marc Simonetti.

La version française de l’œuvre bénéficiera également de l’expérience, de la puissance et de l’enthousiasme à soutenir ce projet de l’équipe de Media Diffusion, le diffuseur de Leha Editions, qui figure parmi les des principaux acteurs du marché français (mais aussi belge et suisse) de la diffusion de livres.