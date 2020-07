La savoureuse aide du Québec aux collections des bibliothèques

Dès l’automne 2020, l’aide financière accessible à 173 bibliothèques publiques autonomes (BPA) passera donc de 18,8 M$ à 25 M$. Ces sommes additionnelles permettront aux bibliothèques publiques de compléter et d’enrichir leurs achats de ressources documentaires et d’offrir des collections diversifiées à leurs usagers.Pour le président de l’ABPQ, Monsieur Denis Chouinard, cette annonce aura des impacts positifs à plusieurs niveaux, notamment sur tout le milieu du livre : « En 2017, les bibliothèques publiques québécoises ont acheté pour 45,2 M$ dans les librairies agréées de la province. Avec cette bonification, le pouvoir d’achat sera doublé pour les bibliothèques et ce sont tous les acteurs de la chaîne du livre qui en bénéficieront. »De son côté, la directrice générale de l’ABPQ, Mme Ève Lagacé, se dit ravie que leurs demandes aient été entendues par la ministre Roy : « Les montants offerts par ce programme d’aide financière n’avaient pas été indexés depuis plus d’une dizaine d’années et nous réclamions depuis longtemps une révision à la hausse. Nous nous réjouissons donc de cette annonce qui permettra de rendre la lecture encore plus accessible, et ce, partout au Québec. »Au Québec, 96 % des Québécois ont accès à une bibliothèque dans leur municipalité. Qui plus est, avec près de 28,5 millions d’entrées et plus de 55 millions de prêts chaque année, les bibliothèques publiques se positionnent comme l’institution culturelle la plus fréquentée dans la province.Par cette bonification du programme d’aide financière, le Ministère reconnait ainsi le rôle majeur joué par les bibliothèques au sein de la société et leur important apport à la vitalité culturelle des municipalités.