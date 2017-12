La sélection beaux-livres 2017 : les plus magnifiques, par le Parisien

Ils nous parlent de mode, d’histoire, à travers des images, des photos splendides : dans le palmarès de chaque année, il faut des Beaux Livres, cadeaux somptueux que l’on peut glisser au pied du sapin. D’autant plus qu’en 2017, les éditeurs spécialisés ont cherché à revitaliser le secteur en proposant un prix littéraire spécialement conçu pour les Beaux Livres.









Julius Weidemann – Jamie Hewlett – Taschen - 39,99 €



Dir. F. Deschamps et M-C Calafat – Roman-Photo – Textuel – 35 €



JR – Inside Out – Actes Sud – 49 €



Patti Smith – Just Kids – Gallimard – 35 €



Milton H. Greene, trad. Alexandra Maillard – Marilyn inédite [The Essential Marilyn Monroe] 50 séances – Editions

Flammarion – 42€



Peter Lindbergh – Shadows on the Wall – Taschen – 79,99 €





Jens Müller, Julius Wiedemann – Histoire du graphisme. Vol.1, 1890–1959 – Taschen – 49,99€



Louis Albert de Broglie – Un cabinet de curiosités parisien – Deyrolle – Editions Flammarion – 29.90 €



Illustration Now! Fashion – Taschen – 14,99€



Claude Fauque – Quand les vêtements racontent l’enfance – Rouergue – 29.90 €



Laurence Benaïm – Versailles et la mode – Editions Flammarion – 55 €





Christophe Jacrot – Snjor – Editions H'artpon – 65 €



Isabelle Giordano – Romy Schneider Film par Film – Gallimard – 39.90 €



François-Régis Gaudry – On va déguster la France – Marabout – 39,00 €



Remi Dechambre – Le dimanche des chefs – Larousse – 24,95 €