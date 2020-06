La septième promotion de l'École de traduction littéraire vous attend

Fondée sur un enseignement de la traduction en ateliers multilingues pilotés par des traducteurs chevronnés, la formation est complétée par des interventions de représentants de tous les métiers du livre.L’École est ouverte aux traducteurs et traductrices de toutes langues et notamment à ceux et celles de langues rares.La formation peut être prise en charge par l’AFDAS si le candidat ou la candidate répond aux critères de cet organisme. D’autres prises en charge sont possibles.Pour télécharger le dossier d’inscription et tout savoir sur l’ETL Pour tout renseignement supplémentaire, c’est par ici : etl-cnl@asfored.orgDate limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2020crédit photo : smilingpixell CC0