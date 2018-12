La série Stranger Things aura droit à des préquelles, en librairie

Les frères Duffer & Shawn Levy (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)



Le premier ouvrage de la trilogie s'intitulera Stranger Things – Suspicious Minds et sera disponible le 7 mars 2019 dans nos librairies. Il abordera l’histoire de la mère de la jeune Onze, Terry, embrigadée dans le programme de manipulation mentale MK Ultra dirigé par le Dr Brenner tandis que la guerre du Vietnam divise l'opinion publique.



C'est Gwenda Bond, une auteure aux nombreux romans jeunesse et jeunes adultes – à commencer par la série Cirque American ou encore la trilogie Lois Lane –, qui s'est chargée de l'écriture. Elle a avoué elle-même avoir suivi de près la série. La novélisation officielle est élaborée en collaboration avec les créateurs : les frères Duffer.



Elle coécrit également une série jeunesse intitulée The Supernormal Sleuthing Service avec son mari écrivain Christopher Rowe.