La SGDL milite pour un statut des auteurs-directeurs de collection

Pour les éditeurs, représentés par le Syndicat national de l'édition, le verdict était douloureux, puisque ce mode de rémunération était en vigueur depuis des années, voire des décennies. Tradition pour certains, véritable demande des directeurs de collection pour d'autres, l'Agessa y voyait « une stratégie d’évasion de cotisations sociales de la part des éditeurs ».



La décision du Conseil d'État était un véritable coup d'arrêt, mais l'édition envisageait tout de même d'autres pistes : « [U]ne possibilité serait de glisser dans le texte sur les revenus accessoires et connexes des auteurs, en cours de rédaction, une rémunération en droits d'auteur pour cette activité, en prenant en compte des critères basés sur les volumes de cette activité et les différents plafonds de rémunération »,



C'est cette piste que suit désormais la SGDL, avec une proposition exposée dans un communiqué, la reconnaissance du statut des auteurs-directeurs de collection. Pour l'organisation d'auteurs, cette activité s'inscrit « incontestablement dans le prolongement de l’activité de création ».



« La Société des Gens de Lettres considère que tous les auteurs exerçant une activité de directeur de collection doivent pouvoir déclarer l’ensemble de leurs revenus, qu’ils proviennent de leurs activités artistiques ou d’activités exercées dans le prolongement de cette activité artistique, au régime de protection sociale qui est le leur, à savoir le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs », explique l'organisation.

Plus encore, « [e]lle permet en outre à de nombreux auteurs de s'assurer des revenus complémentaires plus stables que les droits qu'ils perçoivent au titre de l'exploitation de leurs œuvres, qui sont soumises à de fortes variations ». Un argument qui pourra faire lever quelques sourcils, alors que les auteurs militent depuis des années pour de meilleures rémunérations de la part des éditeurs, et que l'engagement de la SGDL aux côtés du SNE sur cette question fait l'objet de quelques protestations.



La SGDL propose néanmoins « le gouvernement et les administrations compétentes (ministères de la Culture, des Affaires sociales et des comptes publics) à prévoir, à l’occasion de la réforme en cours de la circulaire du 16 février 2011 relative aux revenus d’auteurs dits “accessoires”, le rattachement, dès 2020, des rémunérations perçues par des auteurs au titre d'une activité de directeur de collection à l'assiette des rémunérations artistiques déclarées au régime de sécurité sociale des auteurs ».