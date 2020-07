La SGDL renonce à sa plainte en diffamation contre Joann Sfar

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans un communiqué commun, diffusé sur les réseaux sociaux, Joann Sfar et la SGDL expliquent en filigrane qu’un accord a été trouvé entre les deux parties. Le premier revient donc sur ses propos, quand la seconde renonce à sa plainte.Sfar indique « qu’il n’a jamais eu l’intention de mettre en cause ni la probité ni la gestion de la SGDL, ni en aucune manière laisser entendre que des actes constitutifs de détournement ou de rétention d’agent public auraient été commis par cette association ».De même, il indique que ses propos « ont pu, par leur formulation, heurter les représentants, les salariés et les auteurs membres de la SGDL et porter, fût-ce involontairement, atteinte à la réputation de cette institution ».La SGDL « prend acte des nouvelles déclarations de M. Sfar et, par souci d’apaisement, elle fait le choix de renoncer aux poursuites engagées ».