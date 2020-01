La Société générale supprime les comptes d'une libraire pour des... tweets

Une banque à côté de ses pompes - pixabay licence



L'enfer des réseaux sociaux

Hello @SG_etvous ! Encore des problèmes de TPE et encore une fois, zéro réponse de Progecarte... Exercent- ils aussi leur droit de retrait, en prévention de mon appel?? #fail #sg #ingenico #progecartes — Librairie Villeneuve (@LibrairieV) October 22, 2019



La banque menace et se rebiffe

Again! Après avoir fermé mon compte pro, le compte de mon conjoint, notre compte joint, on passe au compte perso! Continuez comme ça, @SG_etvous agence de Clichy! Bon, ma grand mère avait un compte chez vous, mais elle est morte . de l’acharnement #clichy @SocieteGenerale pic.twitter.com/m2QodvSnuy — Librairie Villeneuve (@LibrairieV) December 30, 2019



Implantée depuis une dizaine d’années, Julie Goislard l’avoue : elle fatigue, « et les coups deviennent plus difficiles à prendre ». Plutôt contestatrice et n’hésitant pas à souligner les défaillances dans la société, elle a eu maille à partir avec sa propre banque.« Au fil des années, les services se sont amenuisés. Je payais pour tout et rien. Pointais les défaillances. Les erreurs pas corrigées qui me coûtaient. Peinais à avoir un interlocuteur stable et réactif. Comme ce jour où j’ai dû appeler 36 fois l’agence sur une journée avant que quelqu’un de l’agence ne me réponde », raconte-t-elle sur Facebook.Or, utilisatrice des réseaux, elle partage régulièrement les problèmes qu’elle rencontre façon 2.0, en interpellant toujours les marques et services publics ou sociétés privées qui sont concernés. En l’occurrence, cette mésaventure avec la Société Générale a été abondamment diffusée sur Facebook et Twitter.Or, « 3 semaines après, dans son bureau, l’actuel directeur, lors d’un entretien agressif et ubuesque, nous expliquait que la banque nous mettait dehors, à cause de ces tweets. Pas de raisons bancaires ».Son dernier problème, le 22 octobre, concernait un terminal de paiement qui dysfonctionnait et l’empêchait de travailler — durant la période des fêtes, voilà qui est douloureux.Et de rétorquer : « Votre agence de Clichy centre m’épatera toujours. À l’instant, votre conseiller m’appelant pour me dire d’arrêter de tweeter ! Mais avec plaisir : fournissez-moi du matériel non défectueux ! Demandez à votre prestataire Progecarte de répondre aux appels ! »Et l’escalade vengeresse a pu commencer : la banque lui a annoncé progressivement la fermeture de son compte professionnel, puis personnel, avant d’éradiquer le compte-joint, et celui de son mari… et finalement celui de l’une de leurs filles.Cinq courriers qui se sont succédés, à partir du 12 décembre, pour mettre fin aux contrats. Julie Goislard finit par obtenir un rendez-vous auprès du directeur de l’agence de la Société Générale, Place des martyrs à Clichy, qui durera 6 minutes, précise-t-elle au Parisien . « Il a été totalement impossible de discuter et le directeur nous a indiqué qu’il faisait ce qu’il voulait et qu’il pouvait même clôturer tous nos comptes. »Évidemment, la banque sollicitée refuse de répondre, et se drape dans le secret bancaire et la confidentialité de son métier pour ne pas avoir à justifier de ses actes. « La banque peut fermer un compte bancaire à tout moment en respectant un préavis de 60 jours », indique-t-on toutefois. Sachant que de toute manière, l’établissement n’a pas à motiver ses choix.Julie Goislard, elle, n’en revient pas : « [L]ors de cet entretien ubuesque, fou, avec le nouveau directeur, Place des Martyrs, dans une banque autrefois ébranlée par un seul homme derrière son ordinateur, je me souviens avoir pensé “Mon Dieu ! En voilà, un ancien enfant, auquel on n’a jamais dû lire des histoires, le soir !” C’est peut-être faux, mais j’y mettrai ma main à couper. »Il suffirait pour ce faire de se regrouper, pour offrir quelques heures de lecture de contes en bibliothèque ou des livres audio ? La médiatisation de cette histoire ne servira en tous cas pas les intérêts du directeur d'agence...