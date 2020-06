La Société littéraire de La Poste inaugure sa nouvelle maison d'édition

Gangrène, une histoire d’amour de L. J. Wagner

Le grand Alexandre & la fourmi magique de Nicolas Cédras et Virginie Rigail (illustrations)

Ultima Thulé, An de grâce 536 de Danielle Gourbeault-Petrus et Nathalie Vignal

Derrière a balle de Fabrice Boumahdi

Sanction de Pierre Tré-Hardy

« Ne pas pouvoir partager avec le grand public les textes de grande qualité que je recevais m’a confortée dans l’idée que nous devions nous doter d’une maison d’édition », a déclaré Danielle Mazens, vice-présidente de la Société littéraire de La Poste et fondatrice de Souffles Littéraires. Elle est encore secrétaire générale de la société lorsqu’elle lance l’idée de créer une maison d’édition qui permettrait de publier les meilleurs manuscrits des adhérents de l’association.Pour mener le projet à son terme, Jean-Philippe Vest, lui-même auteur de romans autopubliés, est recruté comme directeur éditorial.En juillet 2019, Souffles Littéraires devient une marque éditoriale à part entière. Dans la foulée, le site internet est opérationnel et permet de lancer un appel à manuscrits. « Le succès fut immédiat. À ce jour, nous avons reçu plus de 130 manuscrits, tous lus et évalués par un comité de lecture composé d’adhérents de la Société littéraire », souligne Jean-Philippe Vest. Le premier contrat auteur est signé en novembre 2019.Le 23 juin 2020, les éditions Souffles Littéraires entament leur aventure avec la parution simultanée de cinq titres : un roman, un conte pour enfants, un recueil de nouvelles, une autofiction et un thriller d’anticipation.Tous les titres des éditions Souffles Littéraires sont distribués par Hachette Livre.