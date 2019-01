La start-up Epopia lève 1,5 million d’euros

Epopia, la start-up qui propose aux enfants des aventures interactives dont ils sont les héros par courrier, vient de réaliser sa première levée de fonds. Commercialisé depuis 2014, le concept séduit et la maison d’édition grandit de jour en jour avec près de 40.000 lecteurs francophones dans plus de 65 pays à travers le monde. Fin décembre, l'entreprise a finalisé une levée de fonds de 1,5 million €.





(photo d'illustration, Equinoxfr, CC BY 2.0)

Anciennement Rêve au Lettre et devenu Epopia en 2016, cette start-up strasbourgeoise propose des histoires personnalisées, par courrier postal, pour les enfants de 5 à 10 ans. Les enfants reçoivent des lettres dans leur boite aux lettres et doivent y répondre par écrit pour connaitre la suite d’une histoire dont ils sont les héros.



Depuis sa création, l’équipe d’Epopia ne cesse de s’accroître et de nombreux investisseurs et entrepreneurs ont décidé de se joindre à ce concept innovant qui permet d'inciter la nouvelle génération à perpétuer la tradition de la correspondance et de les initier au plaisir d'écrire.