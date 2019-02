La statue de Jane Austen à 250 000 £ ne verra jamais le jour

Cathédrale de Winchester, front ouest ( Spencer Means - CC BY-SA 2.0)



Une opposition « unanime »

La Cathédrale dit « Amen » sous la pression

Elizabeth Proudman, une guide touristique de la ville, a déclaré que les lettres publiées par la congrégation de la cathédrale « au cours des dernières semaines montrent que les objections à la statue de Jane Austen [...] sont unanimes ».En effet, l'initiative aurait été accueillie par « une salve de critiques » de la part des habitants. L'un d'eux, dont l'identité n'a pas été révélée, a écrit au chapitre — congrégation qui gère le bâtiment — de la Cathédrale de Winchester qu'« il existe une importante partie de l'opinion [qui] rejette l’idée d’[ériger] une autre statue de Jane Austen n’importe où, ou tout simplement l'idée d'une autre statue dans la cathédrale ».Une autre lettre, quant à elle, soulignait que « la cathédrale était déjà en possession de la pierre tombale de Jane Austen et que la ville de Winchester possède la maison dans laquelle elle est décédée. Les deux semblent adéquats et reflètent déjà assez sa relation avec [la ville] ».Dans un communiqué, la cathédrale a indiqué qu'elle avait écouté attentivement les retours des habitants : « Parallèlement au soutien et à l'enthousiasme suscités par le projet, nous sommes également pleinement conscients des préoccupations sérieuses exprimées concernant le type de sculpture, le lieu et le calendrier de cette importante commande. »En conséquence, il a été décidé « avec regret, de ne pas poursuivre ce projet. Il y a d'autres priorités au sein de la cathédrale et de la ville qui doivent être au centre de l'attention et de l'énergie en ce moment. »À l'origine, c'est le sculpteur Martin Jennings qui avait été choisi pour la création de la statue. Le budget estimé du projet atteignait les 250.000 £, et la proposition a été soutenue initialement par le conseil du comté de Hampshire et le conseil municipal de Winchester.via Southern Daily Echo