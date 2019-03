La suite de Call Me By Your Name, Find Me, attendue en octobre 2019

André Aciman en février 2018 (WehoCity, CC BY-NC-ND 2.0)



L'éditeur américain Farrar, Straus and Giroux a confirmé une parution de la suite de Call Me By Your Name pour le 29 octobre 2019, plus de 10 ans après la parution de ce dernier. Call Me By Your Name avait été publié en français sous le titre Plus tard ou jamais dans une traduction de Jean-Pierre Aoustin aux éditions de l'Olivier, en 2008, puis republié chez Grasset en 2018 dans la même traduction, pour coïncider avec le film.



Le résumé de l'éditeur pour Call Me By Your Name :



1983. Pour Elio, c'est l'été de ses 17 ans. Ses parents hébergent Oliver, un jeune universitaire, dans leur villa en Italie. Entre les longs repas, les baignades et les après-midi sous la chaleur écrasante, commence une partie de cache-cache avec cet Américain brillant et séduisant. Un temps fait d'attente, d'espoirs, de doutes et de rejet. Avant que tous deux cèdent à ce sentiment plus grand qu'eux. Call me by your name est un magnifique roman d'amour tout autant qu'une réflexion sur le désir et l'empreinte qu'il laisse en nous. La langue à la fois précise et sensuelle d'André Aciman parvient à évoquer l'intimité des corps, mais aussi la part de violence qui se niche dans tout éveil au sentiment.



Le long-métrage de Luca Guadagnino, sorti dans les salles en 2017, a reçu un excellent accueil public et critique, et son lot de récompenses, dont un Oscar du meilleur scénario adapté pour James Ivory. Le réalisateur avait laissé entendre qu'il souhaitait réaliser une série de films pour accompagner les deux personnages principaux, Elio et Oliver, tout au long de leur vie.



André Aciman, de son côté, avait fait part dès décembre 2018 de l'écriture d'une suite, d'ores et déjà en cours.

I would actually love a sequel to Call Me by Your Name. In fact I am writing one. — André Aciman (@aaciman) December 4, 2018



Find Me, la suite de Call Me By Your Name, mettra en œuvre ce procédé, en réunissant les lecteurs, Elio et Oliver, mais aussi le père d'Elio, qui fera l'objet d'une attention particulière de l'auteur, selon le résumé fourni par l'éditeur. « Bien que j'aie créé ces personnages et que je sois l'auteur de leurs vies, je ne m'attendais pas à ce qu'ils finissent par m'apprendre des choses sur l'intimité et l'amour que j'ignorais avant de leur donner vie par l'écriture. Le film m'a fait comprendre que je voulais les revoir et les suivre au fil des années, c'est pourquoi j'ai écrit Find Me », explique l'auteur à Vulture