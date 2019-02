La Terre est belle, et la NASA veut qu'on le sache (et la protège)

60 années d'archives à parcourir





Quand on voit s’afficher des températures qui vont de 8° à 10 ° C au-dessus des normales saisonnières, logiquement la notion de réchauffement climatique devrait avoir des résonnances bien pratiques. Et Donald Trump aura beau s’efforcer de faire disparaître les rapports sur l’évolution du climat , rien n’y changera : il suffit de sortir pour s’apercevoir que quelque chose cloche...De son côté, l’agence spatiale américaine a fait paraître un ouvrage de photos/images satellites, proposé pour 50 $, mais disponible, intégralement, en téléchargement numérique.La préface est rédigée par Michael Carlowicz, actuellement rédacteur en chef de l’Observatoire de la Terre à la NASA. Il explique avoir choisi ces clichés pour ce qu’ils peuvent inspirer. « Ils racontent l’histoire d’une planète vieille de 4,5 milliards d’années, où il s’est toujours trouvé quelque chose de nouveau à observer. »Une histoire de terre, de vente d’eau et de glace – aucune allusion aux récits belliqueux de George RR Martin cependant. Et ces clichés « nous montrent que peu importe ce que l’esprit humain peut imaginer, peu importe ce que l’artiste peut concevoir : il y a peu de choses aussi fantastiques et inspirantes que le monde tel qu’il est déjà ».Pour télécharger l’ouvrage en PDF, Mobi ou EPUB, ou encore le consulter en version HTML, la NASA a fait les choses bien : tout est prévu ici . Le livre est sobrement baptisé Earth, avec plusieurs chapitres liés à l’atmosphère, l’eau, les territoires, et la glace.« Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, et c’est la Terre que nous avons découverte », affirmait Bill Anders, pilote du module lunaire Apollo 8. C’est avec ces propos que Taschen, de son côté, propose un autre type de livre, 60 ans dans l’espace avec la NASA.En plongeant dans les archives de l’agence, plus de 400 clichés s’offrent au regard, accompagnés de croquis préparatoires, pour redécouvrir les 60 dernières années d’exploration spatiale.