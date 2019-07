La terrible Case List de ces écrivains persécutés à travers le monde

D’abord simple énumération de noms et de pays, elle est devenue avec le temps non seulement un document indispensable à la connaissance des cas défendus par le PEN International mais aussi un important moyen de communication.Emmanuel Pierrat, président du PEN Club français, et Andréas Becker, vice-président du PEN Club français, en charge du Comité des Écrivains en Danger, expliquent : « Compte tenu du volume, il n’est pas possible de traduire l’intégralité de la liste en français. Nous vous la présentons en anglais, espérant que vous puissiez vous en servir comme source d’information et de motivation pour venir en aide à ces femmes et hommes où qu’elles/ils se trouvent dans le monde. »La Case List est réalisée par Aurélia Dondo, Nael Georges, Cathal Sheerin, Emma Wadsworth-Jones, à partir d’une multitude de sources d’informations indépendantes, mais également d’organisations de défense des droits de l’homme, de membres du PEN au niveau international, d’universitaires ou de familles et proches d’écrivains opprimés. La prudence est toujours de mise : toute information non vérifiée n’y figure pas.Elle permet également au PEN International de rappeler quelques-unes de ses règles : la littérature ne connait pas de frontières, les œuvres d’art ne doivent pas être concernées par les mouvements politiques ou nationaux, les membres du PEN s’engagent à user de leur influence pour faire cesser la haine et défendre un idéal d’humanité. Le PEN se veut avant tout un organisme favoriser la pensée et les échanges entre peuples.