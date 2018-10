La terrible histoire des 12 enfants piégés d'une grotte inondée, en Thaïlande

Le 23 juin 2018, 12 enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans, membres de l’équipe de football (soccer) des Sangliers, une formation provinciale du nord de la Thaïlande, disparaissent dans la grotte de Tham Luang, l’une des plus grandes et mystérieuses du pays.













Les éditions québécoises Château d’encre annoncent leur première collaboration avec les éditions Florent Massot, fondées en mars 2017. Le livre sortira en France ce 18 octobre, et la semaine suivante au Québec.Le récit Pris au piège raconte cette opération de sauvetage sans précédent impliquant 10 000 volontaires venus de Thaïlande et du monde entier, qui permettra 10 jours plus tard de retrouver vivants les 13 Sangliers qui s’étaient réfugiés dans une cavité à 3 kilomètres de l’entrée.Il faudra 8 jours supplémentaires pour que des plongeurs étrangers considérés comme les plus expérimentés au monde et au prix d’une mission où ils risquèrent leur vie réussissent à secourir les enfants et leur entraîneur.Le journaliste et photographe Thierry Falise, qui vit en Thaïlande depuis 30 ans, développe les moments forts de cette histoire, emmenant le lecteur dans un double récit, où il reconstitue en parallèle l’épreuve des enfants qui ont tenu sans manger et dans l’obscurité grâce, notamment, à la pratique de la méditation, et la gigantesque opération de solidarité internationale qui se monte au fil des jours sous une pluie battante.Dans ce livre, construit comme un scénario de film, l’auteur fait vivre les principaux acteurs du drame : les enfants, l’entraîneur, les parents, les sauveteurs étrangers, le fiasco d’Elon Musk, un moine devin, le gouverneur provincial, le héros, un plongeur thaïlandais qui mourra dans la grotte, etc.Il replace aussi la saga des 13 jeunes pris au piège dans son contexte géographique et culturel. La grotte est au cœur du célèbre Triangle d’Or, un immense territoire à cheval sur la Thaïlande, la Birmanie et le Laos, où vivent des minorités montagnardes animistes et qui sert de décor depuis des décennies à la culture du pavot, à l’origine d’un vaste trafic de drogue.Thierry Falise – Pris au piège l'incroyable sauvetage des enfants de la grotte thaïlandaise – Florent Massot – 9791097160500 – 18,90 € || Editions Château d’encre – 9782924847107 – 21,95 $