La tournée des auteurs continue dans les librairies de Nouvelle-Aquitaine

Le programme :

Lancée en début d’année à l’initiative des membres de l’association, cette tournée des auteurs contribue à maintenir le lien avec les lecteurs. En ce sens, et c’est bien l’un des rôles qu’entend jouer l’Association, les librairies affirment leur place centrale de “relais” dans l’univers du livre tout en endossant leur rôle d’acteur culturel de proximité.Cette "tournée des auteurs" est déterminée en fonction des préférences et derniers coup de coeur des libraires adhérents de l'association. Les choix ainsi que l'organisation des rencontres faisant par la suite l'objet de discussions entre les divers membres, les auteurs et leurs éditeurs.Tout prochainement, c’est au tour d’Hubbert Haddad, de Cécile Coulon ou encore de François Bégaudeau d’entamer leurs visites dans les diverses librairies de la région.Hubert Haddad sera reçu pour son livre Un monstre et un chaos paru aux éditions Zulma• Librairie Générale à Arcachon le 23 octobre à 17 h 30• Librairie Le Vent Délire à Capbreton le 24 octobre à 19 h• Librairie Bookstore à Biarritz le 25 octobre à 18 h• Librairie Livresse à Villeneuve sur Lot le 14 novembre à 18 h• Librairie Caractères à Mont de Marsan le 15 novembre à 19 h• Librairie L’Arbre à Mots à Rochefort le 11 décembre à 19 hDidier Daeninckx sera reçu pour son livre Le roman noir de l’histoire publié aux éditions Verdier en compagnie de son éditrice Colette Olive pour les 40 ans de la maison d’édition• Librairie La Colline aux Livres à Bergerac le 7 novembre à 19 h• Librairie La Folie en Tête à La Réole le 8 novembre à 18 h 30• Librairie Page et Plume à Limoges le 6 décembre à 19 h• Librairie Préférences à Tulle le 5 décembre à 18 hCorinne Morel-Darleux sera reçue pour son livre Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce paru aux éditions Libertalia :• Librairie L’Escampette à Pau le 6 novembre à 18 h 30• Librairie Escapade à Oloron Sainte Marie le 7 novembre à 18 h 15• Librairie La Rue en Pente à Bayonne le 8 novembre à 18 hCécile Coulon sera reçue pour son livre Une bête au paradis paru aux éditions L’Iconoclaste :• Librairie La Machine à Lire à Bordeaux le 13 novembre à 18 h 30• Librairie Caractères à Mont de Marsan le 14 novembre à 19 h• Librairie La Colline aux Livres à Bergerac le 15 novembre à 19 hFrançois Begaudeau sera reçu pour Histoire de ta bêtise paru aux éditions Pauvert et Une vie de moche, éditions Marabulles :• Librairie Contretemps à Bègles le 27 novembre à 18 h 30• Librairie La Zone du Dehors à Bordeaux le 28 novembre à 18 h• Librairie Caractères à Mont de Marsan le 29 novembre à 19 hJeanne Benameur sera reçue pour son livre Ceux qui partent paru aux éditions Actes Sud :• Librairie Le Matoulu à Melle le 7 septembre à 18 h• Librairie La Machine à Lire à Bordeaux le 26 novembre à 18 h 30• Librairie Hirigoyen à Bayonne le 28 novembre à 18 hHommage à Pierre Peuchmaurd, lecture musicale avec Philippe Bertin (comédien) et Aurélie Pichon (clarinettes), en partenariat avec les éditions Pierre Mainard :• Librairie L’Encre et La Boussole à La Tremblade le 5 décembre à 18 h 30• Librairie Caractères à Mont de Marsan le 6 décembre à 19 h• Librairie La Folie en Tête le 7 décembre à 11 h 30• Librairie La Maison des Feuilles à Nérac le 20 février à 18 h 30• Librairie L’Escampette à Pau le 22 février à 19 h• Librairie La Machine à Lire le 6 mars 2020 à 18 h 30• Librairie Livresse à Villeneuve sur Lot le 7 mars 2020 à 18 h• Librairie Préférences le 13 mars 2020 à 18 hDans le cadre du partenariat avec le Salon des Littératures Européennes de Cognac :• Peter Von Dongen sera reçu à la Librairie L’Hydragon à Niort le 14 novembre à 20 h 30 et à la Librairie Gréfine à La Rochelle le 15 novembre à 16 h• Inge Schilperoord sera reçue à la librairie L’Antre Guillemets à Langon le 18 octobre