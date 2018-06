La traduction littéraire par des machines, “une vaste plaisanterie”

L’École de Traduction Littéraire propose un appel à candidatures, pour une formation d’une année. Le cursus est destiné aux traducteurs professionnels débutants – une traduction déjà publiée chez un éditeur classique. Cette condition posée, tout le monde est éligible.





Olivier Mannoni - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Si les langues rares sont privilégiées, dans le cadre de cette formation, elle aboutit à un certificat délivré par l’ETL. Olivier Mannoni, directeur de l’établissement, fruit d’un accord entre le CNL et l’Asfored, livre quelques réflexions sur le métier.

Puisque l’on parle de traduction littéraire, la question de la vocation se pose : un métier, de toute évidence, qui « pour être bien pratiqué un certain nombre de qualités, une grande envie et une idée précise de ce que l’on a envie de faire ». Pour autant, cette vocation reste indispensable, mais doit être associée à plusieurs autres qualités, tout aussi indispensables, « négociateur, “pisteur” de livres, animateur, parfois même psychologue ».

La traduction implique un engagement et un temps considérable, assure le directeur de l’ETL. Il souligne également qu’il faut « beaucoup d’énergie pour gagner sa vie. Mais c’est aussi un métier de liberté, d’initiative, d’envies et de coups de cœur ».

Pourtant, le métier évolue, de même que celui de l’écrivain : tant les ressources que les outils accessibles augmentent. Le tout pour s’assurer d’une meilleure maîtrise, même si « le fond reste éternel : traduire ce qu’écrit un auteur, avec toute la charge de contexte et d’implicite que cela suppose ».

Car l’idée d’une traduction littéraire opérée automatiquement est « une vaste plaisanterie. Une machine traduit des mots. Nous, nous traduisons ce qu’ils veulent dire et ce qu’ils cachent ». Et le temps que les ordinateurs parviennent à produire une version potable, les traducteurs ont encore de beaux jours devant eux.

« Même “DeepL”, le plus récent logiciel de traduction assistée par IA, fournit en traduction de textes littéraires des résultats d’une platitude accablante, pour ne pas parler d’imbécillité, aussi inutilisables comme base de travail qu’une traduction ratée qu’il faut revoir entièrement », tranche le directeur. On laissera à DeepL le soin de traduire – et comprendre ! – ces propos.

Tous les renseignements sur la formation sont à retrouver à cette adresse.