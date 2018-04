La traductrice turque de Dan Brown entre en politique, dans l'opposition

La littérature mène à tout. Le métier de traducteur aussi, manifestement. On apprend en effet que l’un des partis d’opposition de Turquie, les kémalistes – Cumhuriyet Halk Partisi ou CHP, Parti républicain du peuple a embauché... la traductrice de Dan Brown.





Tuncay Özcan, actuel vice-président du CHP, en charge des relations avec les médias et la communication institutionnelle, a lâché l’information. Petek Demir İncek, traductrice des romans de Dan Brown en Turquie, sera désormais en charge des relations publiques du parti avec l’étranger.

« Je considère que le CHP doit entamer un changement pour toucher un plus grand nombre, sans s’écarter de ses principes », assure-t-elle, dans une première déclaration. « De même que nous changeons, le monde va changer. »

Et d’assurer qu’elle ne cessera pour autant pas son activité de traductrice, mais sur son temps libre. « Je ne suis peut-être pas une politicienne au sens classique. Mon point de vue peut être romantique et sensible. Mon travail porte sur les relations humaines, et je pense pouvoir y parvenir. »

Le CHP est membre de l’internationale socialiste, et associé au Parti socialiste européen. Il se réclame bien entendu de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Turquie.





via Haberturk