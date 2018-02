La Trinité revient sur l'entrée payante à la médiathèque Les 4 Chemins

La municipalité de La Trinité, dans les Alpes-Maritimes, est revenue sur une décision prise en début d'année, l'entrée payante à la médiathèque Les 4 Chemins pour les non-résidents de la ville. Ce choix, très contesté, avait fait vivement réagir une partie de la profession et l'Association des Bibliothécaires de France. Il sera finalement ajusté par un nouveau règlement intérieur : l'accès aux collections en prêt de la médiathèque, et non plus l'accès au bâtiment, sera désormais payant.

Le 14 décembre 2017, le conseil municipal de La Trinité avait adopté l'accès payant à la médiathèque Les 4 Chemins pour les non-résidents de la commune. « Nous sommes dans des restrictions budgétaires, de la part des dotations de l'État, depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, pour assurer un service de qualité, cela permet une petite contribution », expliquait alors le maire Les Républicains de la ville, Jean-Paul Dalmasso, auprès de France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur.Outre de nombreuses réactions d'habitants de la ville et de la région, la décision avait suscité la désapprobation de l'Association des Bibliothécaires de France . « Aucune bibliothèque française de lecture publique ne pratique cette limitation, car l’accès aux livres, à la connaissance, à la culture et aux loisirs ne souffre d’aucune restriction. Seul l’emprunt à domicile peut faire l’objet d’une inscription forfaitaire annuelle même si l’ABF défend la gratuité », avait rappelé l'organisation.« L’ABF appelle le ministère de la Culture et la DRAC à intervenir auprès des élus de La Trinité et en l’absence de conciliation, d’examiner tous les recours juridiques permettant d’annuler cette délibération qui relève selon nous de la discrimination territoriale au sens de la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 » indiquait encore l'association.La cheffe de cabinet du maire de La Trinité nous confirme que l'accès payant à la médiathèque va être abandonné au profit d'un accès payant aux collections de l'établissement. En somme, c'est un abonnement pour le prêt qui sera proposé, pour 30 € par an, d'après les informations transmises à Frédéric Scoffier, à l'origine de la pétition contre l'accès payant sur Change.org Le réglement intérieur de la médiathèque devrait prochainement être modifié, tandis qu'une délibération au prochain conseil municipal viendra officialiser ce changement.Nous attendons de nouvelles informations de la municipalité.