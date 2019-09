La Turquie inaugurera sa bibliothèque présidentielle en octobre

Le palais présidentiel, à Ankara (Ex13, CC BY-SA 4.0)

« Une œuvre extraordinaire a été bâtie ici, ayant pour objectif d'être la plus grande bibliothèque de la Turquie, accueillant 5 millions de livres. Elle est en harmonie avec l'identité architecturale générale du Palais présidentiel. Il s'agit d'une très belle synthèse des courants architecturaux seldjoukide, ottomane et moderne », explique Ibrahim Kalin, porte-parole de la présidence, à l'Agence Anadolu.La construction de la bibliothèque présidentielle, au sein du palais situé dans la capitale Ankara, a pris un peu de retard, mais l'inauguration aura lieu au cours du mois d'octobre prochain, annoncent les services présidentiels. 5 millions de livres devraient constituer les collections de l'établissement, la plus grande bibliothèque du pays, qui sera par ailleurs ouverte 24 heures sur 24.« Tout d'abord, cette bibliothèque sera ouverte à tous nos citoyens pour devenir un foyer de la science incitant à la lecture. Ainsi, nos chercheurs, nos académiciens, petits et grands, tout le monde sera invité à venir profiter de nos patrimoines scientifiques et culturels », souligne Kalin.La collection a été constituée par une équipe présidentielle, en s'appuyant notamment sur quelques dons d'envergure, comme celui de Mehmet Şevket Eygi, écrivain et journaliste turc qui a cédé des livres, des manuscrits et des exemples de calligraphie islamique à l'établissement. Au moment de l'inauguration, la bibliothèque proposera un fonds de 2 millions de livres, et les collections proposeront aussi des ouvrages de la littérature mondiale, ce qui la placerait devant la Bibliothèque nationale turque, sur le plan de la taille des collections.L'inauguration de l'établissement ne fera pas oublier la relation quelque peu conflictuelle qu'entretient le régime d'Erdogan avec la littérature et ceux qui la font. Depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, qui a visé le gouvernement, quelque 300.000 livres ont été détruits et bannis par le régime de Recep Tayyip Erdogan.L’association des bibliothécaires turques a récemment dénoncé le manque d'implication du gouvernement dans la création et la gestion des bibliothèques au sein des universités et autres établissements scolaires.via Redaction