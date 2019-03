La Variété Andromède, de Michael Crichton, aura droit à une suite

Michael Crichton, Jon Chase CC BY SA 3.0 - La Variété Andromède, Pocket 2001

Une suite sur grand écran ?

HarperCollins a annoncé la publication de The Andromeda Evolution cet automne, une collaboration entre l'auteur à succès de science-fiction Daniel H. Wilson (Robopocalypse, 2011) et la société CrichtonSun LLC dont Sherri Crichton, veuve de l'écrivain, est la présidente. Il s'agit d'une suite officielle de La Variété Andromède, un thriller de science-fiction dans lequel des scientifiques luttent contre un microorganisme extraterrestre mortel.« Le premier roman de référence de Michael, La Variété Andromède, était en avance sur son temps », a déclaré Sherri Crichton, PDG de CrichtonSun LLC, dans un communiqué. « C’est excitant de mettre en lumière le monde que Michael a créé avec brio et de collaborer avec Daniel Wilson. Ce roman est pour les fans de Crichton, c'est une célébration de l'univers de Michael et une manière de le présenter aux nouvelles générations et à ceux qui découvrent ses mondes pour la première fois. »Michael Crichton est un auteur américain décédé en 2008. Il est mondialement reconnu pour avoir écrit Sphère (titre original : Sphere, trad. Jacques Polanis chez Robert Laffont en 1988), Jurassic Park (Alfred A. Knopf, 1990, trad. Patrick Berthon chez Robert Laffont en 1992) ou encore État d'urgence (State of Fear, trad. Patrick Berthon chez Robert Laffont en 2005).« J'ai toujours été un très grand fan de Michael Crichton. C'est un immense honneur pour moi de revenir dans le monde emblématique qu'il a créé et de poursuivre cette aventure », a déclaré Wilson dans un communiqué.The Andromeda Evolution n'est pas le premier projet posthume de Chichton. En 2011, l'écrivain et journaliste Richard Preston a terminé un roman sur lequel Crichton travaillait juste avant son décès. Micro a été publié chez HarperCollins, puis en France chez Robert Laffont dans une traduction de Christine Bouchareine.Ses ouvrages ont souvent été adaptés pour le cinéma ou la télévision, parfois même avec sa contribution en tant que producteur ou réalisateur, l'adaptation de Jurassic Park étant la plus célèbre. Le Soleil levant (titre original : Rising Sun, trad. Bernard Ferry, Éditions Robert Laffont) a aussi été adapté en 1993 par Philip Kaufman.La Variété Andromède a aussi fait l'objet d'une adaptation sur grand écran en 1971 par Robert Wise avec Arthur Hill, David Wayne et James Olson. Mais également d'un téléfilm américain de Mikael Salomon diffusé en 2008.Tout laisse donc penser qu'Hollywood obtiendra aussi les droits du livre assez rapidement pour proposer une suite du film.Via U.S. News