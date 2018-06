La vente aux enchères Gonzague Saint Bris couronnée de succès

La vente aux enchères des objets, livres et autres manuscrits de l'écrivain Gonzague Saint Bris, disparu le 7 août 2017, a eu lieu ce lundi 4 juin au soir, à l'Hôtel Drouot. Et les résultats sont bien au-delà des attentes, avec 190.000 € à l'issue des ventes, contre 55.000 € seulement d'estimation. Le projet d'une maison d'écrivain à Chanceaux-près-Loches, financé en partie par cette vente, se concrétise donc.

Gonzague Saint-Bris, entouré de Dominique Bona et Jean-Marie Rouart

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'appartement en forme de musée de Gonzague Saint Bris a fait l'objet ce lundi 4 juin d'une grande vente aux enchères : 404 lots ont été proposés aux acheteurs, à l'Hôtel Drouot, sous le marteau d'Alexandre Millon, où une reconstitution de l'appartement avait été réalisée. Selon l'AFP, la salle des ventes était comble, et les résultats ont visiblement été à la hauteur de l'affluence.

Objets historiques, autographes, photos de stars, blasons, sculptures, stèles, chandeliers, bureau personnel, de nombreux livres, mais aussi une armure faisaient partie des objets mis en vente. Les ventes s'élèvent à 190.000 €, contre 55.000 € selon les estimations de l'ensemble des lots.

Parmi les ventes notables, des lettres de Victor Hugo et Louis II de Bavière, respectivement parties pour 650 et 1560 €, ou encore une enveloppe autographe du Marquis de Sade, achetée 2080 €. Parmi les pièces les plus demandées, un panneau de bois portant la devise de Saint Bris, « Rien sans amour », adjugé pour 6500 € malgré une estimation qui ne dépassait pas les 20 €...

Une partie de l’argent récolté au cours de cette vente devrait être utilisé pour préserver le Chalet des chasseursde Gonzague Saint Bris, à Chanceaux-près-Loches, la deuxième résidence de l'écrivain, qui doit devenir une maison d’écrivain.