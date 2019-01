La vie secrète des écrivains, prochain roman de Guillaume Musso, en avril

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Musso vendeur star de l’année 2018 , avec 1,6 millions d’exemplaires écoulés, chez ses différents éditeurs, s’apprête d’ores et déjà à retourner en librairies. Les éditions Calmann-Levy publieront en effet le prochain roman.Aucune information, évidemment, l’ouvrage n’est d’ailleurs pas encore référencé dans les bases de données. En revanche, RTL qui dévoile l’information indique qu’il sera question d’un suspense littéraire mettant en scène un ou plusieurs écrivains sur une île de la Méditerranée.Quelque part entre Koh Lanta et Sa majesté des mouches, donc ? Seul indice, une bande-annonce a été diffusée par nos confrères de RTL Joli coup médiatique pour l’écrivain originaire d’Antibes, qui avait pris pour la huitième année consécutive la tête des meilleures ventes, suivant le classement GfK.Par ailleurs, La jeune fille et la nuit, qui avait généré 782.000 ventes depuis sa sortie en avril 2018, sortira en format poche ce 20 mars, chez Livre de poche.