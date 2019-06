La ville de New York abandonnerait ses libraires indépendants

Via Facebook

Dans une lettre ouverte publiée sur Facebook la semaine dernière et adressée aux responsables municipaux de New York, dont le maire Bill de Blasio, le gouverneur Andrew Cuomo et le président du conseil municipal Corey Johnson, le propriétaire de Book Culture, Chris Doeblin demande une assistance financière pour sauver son entreprise.



Book Culture est une chaîne de librairies indépendantes qui s’est installée à New York il y a de cela 22 ans. En dépit d’un bon chiffre d’affaires, l’entreprise est désormais au bord du gouffre financier. Cela est notamment dû à la hausse des coûts salariaux qui ont augmenté de 50 % en deux ans.



Malgré les réductions de personnel, l'entreprise est toujours menacée de fermeture. Doeblin déclare que la situation est « une sorte de spirale terrible. Il est de plus en plus difficile de trouver des fournisseurs qui nous expédieront, les dettes impayées envers les vendeurs et les créanciers. » Il ajoute que les banques et les prêteurs traditionnels hésitaient à lui faire des prêts à cause du bilan financier délicat.