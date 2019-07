La Ville de Paris octroie 256 000 € de subventions à 22 projets de libraires

librairie à Paris (photo d'illustration) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

22 structures ont été retenues dans le cadre de l’appel à projets, avec un financement adapté aux besoins — limité à 30.000 € et à 70 % des dépenses d’investissements programmées.



Voici la liste des montants de soutiens proposés par la Ville :

• 9.400 euros pour le projet porté par la librairie La Régulière, située 43 rue Myrha, 75018 Paris ;

• 10.000 euros pour le projet porté par la librairie Atout-Livre, située 203 bis avenue Dausmenil, 75012 Paris ;

• 18.000 euros pour le projet porté par la librairie l’Attrape-Coeurs, située 4 place Constantin Pecqueur 75018 Paris ;

• 15.000 euros pour le projet porté par la librairie l’Humeur Vagabonde, située 43 et 44 rue du Poteau, 75018 Paris ;

• 20.000 euros pour le projet porté par la Librairie Gourmande, située 92 rue Montmartre, 75002 Paris ;

• 2.000 euros pour le projet porté par la librairie Le Comptoir des Mots, située 239 rue des Pyrénées, 75020 Paris ;

• 20.000 euros pour le projet porté par la librairie La Procure, située 5 rue Laborde, 75008 Paris ;

• 15.000 euros pour le projet porté par la librairie Gibert Joseph, située 26-30-34 boulevard Saint-Michel 75006 Paris ;

• 20.000 euros pour le projet porté par la librairie Gibert Jeune, située 5 rue Pierre Sarrazin, 75006 Paris ;

• 13.000 euros pour le projet porté par la librairie Ars Una, située 126 boulevard Malesherbes 75006 Paris ;

• 6.000 euros pour le projet porté par la librairie Le Coupe Papier, située 19 rue de l’Odéon, 75006 Paris ;

• 4.000 euros pour le projet porté par la librairie Fontaine, située 95 avenue Victor Hugo, 75016 Paris ;

• 10.000 euros pour le projet porté par la librairie L’Atelier Librairie, située 2 bis rue Jourdain, 75020 Paris ;

• 3.000 euros pour le projet porté par la librairie After Eight Books, située 7 rue Jarry 75010 Paris ;

• 4.000 euros pour le projet porté par la librairie l’Usage du monde, située 32 rue de la Jonquière, 75017 Paris ;

• 10.000 euros pour le projet porté par la librairie Les éditeurs associés, située 11 rue de Médicis, 75016 Paris ;

• 9.000 euros pour le projet porté par la librairie Galignani, située 224 rue de Rivoli, 75001 Paris ;

• 12.600 euros pour le projet porté par l’association Paris Librairies, dont le siège social est situé 84 rue Oberkampf, 75011 Paris ;

• 20.000 euros pour le projet porté par la librairie La Friche, située 36 rue Léon Frot, 75011 Paris ;

• 9.000 euros pour le projet porté par la Terrasse de Gutenberg, située 9 rue Emilio Castelar, 75012 Paris ;

• 20.000 euros pour le projet porté par la librairie Nordest, située 34 bis rue de Dunkerque, 75010 Paris ;

• 6.000 euros pour le projet porté par la librairie L’Arbre du Voyageur, 55 rue Mouffetard, 75005 Paris.



Bien entendu, la Ville de Paris s’assurera de la bonne réalisation de ces investissements à travers la signature et le suivi d’une convention d’objectifs avec chacun des bénéficiaires.

Certes, remarque le rapporteur Christophe Girard, le marché du livre neuf tourne encore autour de 4 milliards € : pour autant, la stabilité « masque à la fois des évolutions conjoncturelles liées à la production éditoriale et des évolutions plus structurelles ». Premier réseau de vente physique, la librairie a vu son activité se contracter, au cours de la dernière décennie, en même temps que le commerce en ligne se développait.Pour y remédier en partie, la Ville de Paris a multiplié les outils, notamment à travers un appel à projets pour 256.000 €, que portent la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi et la Direction des Affaires Culturelles. Il concerne des structures ayant déjà une année d’activité, avec l’ambition de développer leur action suivant différentes pistes.Ainsi, les soutiens profitent à l’aménagement ou à la rénovation du lieu d’exploitation commerciale, mais permettent aussi d’accroître leur attractivité et de développer leur activité via une diversification de leurs offres, ou encore l’acquisition d’outils et d’équipements innovants pour faciliter ou enrichir le lien à la clientèle, etc.