La violence fictive de Gomorra déborde sur la réalité de Naples

Naples - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Naples - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Maudite fiction, maudite fiction







Entre Saviano et de Magistris, le torchon brûle

« Le maire de Naples a le droit/le devoir de demander à l’État de faire davantage dans ce qui est peut-être la seule fonction qui lui appartienne en propre et exclusivement : prévenir le crime et le réprimer. De cette façon, vous pouvez également nous aider à détruire le modèle de drogué, pour certains honteusement triomphant, des héros (de merde) de Gomorra », a-t-il lancé sur Facebook.Un très long post de protestation, qui dénonce la violence qui a sévi, mais plus encore, déplore la recrudescence que pourrait inspirer la série télé. « La ville a fait le choix de la culture, du développement et de l’honnêteté, pour une administration qui a rompu les liens entre la Camorra et la politique. Lorsque l’on intervient de cette manière, il ne reste plus qu’un seul interlocuteur à solliciter : l’État. »Et de demander que des mesures soient le plus rapidement possible prises, pour maintenir l’ordre dans la ville et freiner les actions de la Camorra, l’organisation mafieuse napolitaine.Magistrat de la ville durant onze ans, Luigi de Magistris occupe la mairie de Naples, présentée comme « l’une des villes les plus complexes au monde ». Et selon lui, il importe de s’opposer « à la sous-culture » dont les déclinaisons sont nombreuses. Avec, parmi ses manifestations, une « grande préoccupation qui m’occupe : celle de voir ces jeunes fascinés par les manifestations du mal ».Autrement dit : « Ils ne veulent plus choisir la culture, l’honnêteté et la rédemption, ou la coexistence avec les autres, mais préfèrent la violence, les gangs, l’arrogance. C’est un phénomène mondial. » Or, l’un des auteurs qui a symbolisé cette violence — c’est le cas de manière sidérante dans ses deux derniers romans, Baiser féroce, suite de Piranhas (Gallimard, trad. Vincent Raynaud), qui décrit la criminalité des jeunes napolitains — n'est autre que Roberto Saviano.« Ne commettez pas l’erreur de sous-estimer ce fascinant symbolisme du mal. Nous avons fait notre part et continuerons jour et nuit. Actuellement, Naples grimpe vers des pics de lumières inimaginables. Nous demandons à l’État d’éradiquer les ténèbres du monde criminel pour que le son de la culture l’emporte définitivement sur celui des armes à feu », poursuit le maire.Le règlement de compte entre le maire napolitain et l’écrivain Saviano est un serpent de mer : en 2017, déjà, les deux hommes s’étaient médiatiquement empoignés, après qu’une jeune fille de 10 ans a été blessée lors d’une fusillade. L’écrivain avait dégainé en évoquant l’incompétence du maire : ce dernier rétorquait en accusant l’auteur de faire son « beurre sur le dos de Naples et des Napolitains ».Une allusion claire aux romans publiés, qui tirent leur matière principalement des conflits armés et de la vie de la Camorra. « Cher Saviano, ne spécule pas davantage sur notre peau. Salis-toi les mains, en te plongeant dans de véritables faits », assénait de Magistris.Pour l’heure, Roberto Saviano n’a pas encore rétorqué, mais bien évidemment, la mairie de Naples préfère aisément soutenir la production de l'adaptation de L’amie prodigieuse, d’Elena Ferrante. On se souviendra en effet que de Magistris s’était rendu sur le tournage de la série, déclarant à quel point il était émerveillé. Mais surtout, que sa ville avait apporté un plein et entier soutien à la production.« Nous sommes désormais le décor en plein air le plus recherché en Italie et au-delà, car il existe des productions de très haut niveau, qui viennent ici du monde entier », déclarait-il. Étrangement, pour le tournage de Gomorra, il n’aura pas fait le déplacement.Ce qu’il ne faut pas oublier pour autant, c’est que Gomorra est avant tout une œuvre de fiction qui a coûté cher à Saviano — placé depuis plus d’une dizaine d’années sous protection judiciaire. Entre dénonciation civile et sociale, son livre se voulait un coup de pied dans la foumilière — et finalement n’est parvenu qu’à ruiner sa propre existence.En outre, dans l'œuvre, l’État n’existe tout bonnement pas : les forces de l’ordre sont absentes, voire exclues du récit. La rancœur de la mairie trouvant une fois de plus Saviano comme bouc émissaire s’appuie sur une lecture de surface de l’œuvre de l’écrivain. D’autant que la conclusion en est simple : le salut existe, sauf pour ceux qui ont déjà choisi de se plonger dans la violence et de rejoindre le côté obscur.Le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, leader de l’extrême-droite (Lega Nord), a également commenté le désastre de ce 4 mai : « Qu’ils s’entretuent et ne nous cassent pas les couilles. » A peu près du même niveau que celui du maire de Naples, donc…Heureusement, le maire a le bon goût de renvoyer Salvini dans les choux, considérant que le ministre pratique la propagande à tout crin, et aurait plus intérêt à travailler ses dossiers que de multiplier les discours.