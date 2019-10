La visibilité, “cet argument bidon” pour ne pas rémunérer les auteurs

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Amplement partagé, ce constat décortique méticuleusement de « l’insulte à l’injure », tout ce que la profession subit quotidiennement. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’attaquer les autres professionnels, mais plutôt de raconter dans quelles conditions les autrices et auteurs exercent leur profession. Et ce qui ne peut pas continuer.Car certaines réalités restent bonnes à rappeler : « Un manuscrit peut prendre des années avant d’être prêt à être envoyé à une maison d’édition. Ce temps et ce travail sont peu reconnus dans la majorité des cas et nous souhaitons que cela change. » Ne serait-ce que pour enfoncer des portes ouvertes…Elle détaille « pourquoi nous pensons que le métier que nous pratiquons mérite d’être considéré à sa juste valeur, pourquoi nous choisissons, peut-être, d’enfin vous dire non quand vous nous proposerez de travailler avec vous sans salaire, cachet ou quelque forme de rémunération que ce soit ». Ni une révolte ni une révolution : plutôt une exaspération.Bien des points sont passés en revue, depuis les conditions de travail et de rémunération, jusqu’à la fameuse visibilité, « qui ne nous sert à rien pour payer le loyer ». Mais c’est aussi dans un contexte plus global de revendication de la part d’autres secteurs culturels, que s’inscrit ce message. Une pierre noire, dans l’agenda de chacun, pour que cessent les mauvaises pratiques.Et de pointer : « Nous sommes fatigué·e·s. Nous ne voulons plus agir en bénévoles de la culture. Vous nous dites parfois que tout cela est de notre faute comme nous avons choisi de “vivre de notre passion”, que nous n’avons pas “de vraie job”… »Si le travail des autrices et auteur est essentiel, autant que chaque autre maillon de la chaîne du livre le revendique, ces derniers assurent qu’ils ne pourront « pas survivre bien longtemps ». Et d’appeler toute personne sensible à cet avenir peu reluisant de l’écrit à signer le document, mis en ligne à cette adresse « Dans un monde idéal, un revenu minimum garanti permettrait à ces personnes de survivre avec davantage de dignité. Toutefois, dans l’attente, les solliciter pour du travail gratuit s’apparente dangereusement à une violence de classe que nous ne pouvons que dénoncer. »