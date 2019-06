La voie de l’archer : Paulo Coelho revient avec un conte aux allures de roman

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Vingt ans après le succès de son Manuel du guerrier de la lumière, Coelho récidive avec un nouveau conte, La voie de l’archer, écrit comme un roman de formation. À travers la rencontre du maître Tetsuya et d’un jeune archer prodige, venu le défier, chacun peut tirer les enseignements propres à éclairer ses choix de vie au quotidien.S’adapter aux changements, rester concentré sur ses objectifs ou trouver le courage de prendre des décisions délicates.Précision : cette édition, illustrée par le peintre allemand Christoph Niemann, a déjà connu un immense succès en Allemagne et en Italie avec 70.000 et 80.000 exemplaires vendus, pour une parution respectivement en 2017 et 2018.Notons également que Flammarion publiera également un agenda, le 28 août, réunissant des extraits des ouvrages de Coelho, mais également des citations et des dialogues.[à paraître 30/08] Paulo Coelho, illustrations Christoph Niemann – La voie de l’archer — Flammarion — 9782081494466 – 15 €[à paraître 28/08] Paulo Coelho : secrets : agenda 2020 – illustrations Catalina Estrada — Flammarion — 9782081486171 – 14,90 €