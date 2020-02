La vraie maison d’Âpre-Vent mise en vente pour 2,5 millions £

Sur le marché depuis 3 ans, cette immense villa située dans la commune côtière de Broadstairs (Angleterre) est connue pour avoir été à de nombreuses reprises la résidence de vacances de Charles Dickens et sa famille. Originellement affichée au prix de 5,2 millions £, cette maison qui aurait également inspiré la demeure de M. Jarndyce dans son célèbre ouvrage La Maison d’Âpre-Vent, est aujourd’hui mise en vente pour 2,5 millions £.



Construite en 1801, cette maison qui servait à l’origine de résidence du capitaine du fort pendant les guerres napoléoniennes était tout simplement surnommée « Fort House ». C’est après la mort de Charles Dickens en 1870 que ses propriétaires ont décidé de la renommé Bleak House (La Maison d’Âpre-Vent en français), en hommage à son roman éponyme.Outre le fait qu’elle était considérée par l’auteur britannique comme « sa maison de vacances préférée », c’est cette villa en bord de mer qui lui aurait inspiré la demeure de M. Jarndyce dans l’ouvrage publié en 1853. C’est également à cet endroit que le romancier aurait écrit certains de ses romans les plus populaires, dont une partie de son plus grand chef d’œuvre, David Copperfield.La villa est composée de sept chambres, cinq salles de bains et six salons. Autre détail et non des moindres, elle abrite le bureau de Charles Dickens, installé face à la mer.L’actuel propriétaire, qui a fait l’acquisition de cette maison en 2005, l’avait transformé en un bed and breakfast cinq étoiles. Ce domaine, qui figure parmi les plus célèbres du pays, a également servi de location pour de grands évènements.