Labo des histoires : “On n'apprend pas l'écriture, mais on peut la transmettre”

Le Labo des histoires poursuit son bonhomme de chemin, après sept années d’existence. En présence de Françoise Nyssen, ministre de la Culture et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, une convention tripartite a été signée ce 10 juillet. De quoi consolider le travail accompli, et l’ancrer dans des bases plus solides.





(c) MC-Thibaut Chapotot



« L’objectif de cette mobilisation nationale pour l’action artistique en faveur de l’écriture sera développé dans toutes les régions de France, y compris dans les outremers. Dans ce cadre, les premiers contrats territoire écriture (CTE) sur le modèle des contrats territoires lecture seront mis en œuvre », indique le ministère de l’Educnat.

Et sur le fond, on parle surtout du développement de la lecture et de l’écriture, dans le cadre du plan pour l’éducation artistique et culturelle porté par les deux ministères.

Destinée à pérenniser l’engagement de chacun, cette convention facilitera tant le déploiement que le développement d’ateliers d’écriture – et d’intégration dans le plan mercredi. Ce dernier, souhaité par le ministère de l’Educnat vise à proposer un cadre pour les enfants. Le passage à quatre jours de classe par semaine dans nombre de villes implique de proposer pour la rentrée 2018, des activités de qualité.

« Avec cette convention-cadre, nous pourrons établir des ateliers dans l’ensemble des régions – nous étions absents de trois d’entre elles », nous indique Philippe Robinet, président du Labo. « Nous complétons d’un côté le maillage territorial, et ouvrirons également des antennes en Guyane ou à Mayotte. »

La mobilisation nationale pour l’action action artistique en faveur de l’écriture a été annoncée hier à l’occasion de la signature d’une convention tripartite entre le Labo des histoires, le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Culture #EAC pic.twitter.com/4k4EmqbRXk — Labo des histoires (@labdeshistoires) July 11, 2018



Entre les rectorats, les régions et le Labo, seront passés des accords pour la création de comités de pilotage au niveau local, « afin de cibler ensemble des zones et mettre en place des interventions pour créer de nouveaux ateliers d’écriture ». Avec 4500 ateliers à cette heure, ce sont 7000 qui sont prévus dans les prochains temps : si l’on compte 10 à 12 jeunes par ateliers, le travail sur le développement de l’écrit est visible.

De l’autre côté, c’est une Fondation qui verra bientôt le jour, à la demande des partenaires déjà actifs. Prévue pour le mois de septembre, elle permettra aux entités qui soutiennent le projet – SNCF, M6, Aéroport de Paris et la Fondation Sycomore – de disposer d’un cadre plus concret. Par ailleurs, trois nouveaux partenaires devraient se manifester prochainement.

Mobilisation nationale en faveur de l'écriture Chapeau @labdeshistoires qui signe 1 convention tripartite avec @MinistereCC @jmblanquer Émotion de voir nos gagnants lillois du #tournoidesmots à l'honneur Fierté de collaborer avec les équipes du @labdeshistoires @livredepoche pic.twitter.com/QVaEWKMZyf — VeroniqueCardi (@VeroniqueCardi) July 11, 2018



« Notre idée a toujours été que l’on n’apprend peut-être pas l’écriture, mais qu’elle peut se transmettre. Avec les artistes que nous faisons intervenir, nous cherchons avant tout à porter des ateliers dans les territoires les plus diversifiés, tout en reflétant la plus grande diversité possible », conclut Philippe Robinet.