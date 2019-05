Laetitia Legay quitte Gallimard pour Flammarion/J’ai Lu

Laetitia Legay accompagnera le développement des différents catalogues, Flammarion Littérature, Savoir, Illustrés, Jeunesse, J’Ai Lu, Arthaud, Pygmalion et Autrement, tant dans les réflexions stratégiques que l’accompagnement publi-promotionnel.La transition pour la Jeunesse et les Illustrés se fera progressivement d’ici la fin d’année, en lien avec Céline Dehaine et Valérie Genest.Diplômée d’HEC, Laetitia Legay est entrée en 2003 chez Gallimard Jeunesse en tant que Chef de produit petite enfance. En 2006, elle a rejoint les Éditions Gallimard au poste de Chef de produit puis de Responsable marketing, en charge des collections poche Folio et Poésie Gallimard. À ce titre, elle accompagne depuis treize ans les évolutions de Folio sur le marché du poche, l’animation du fonds et le lancement des nouveautés.