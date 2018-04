Lagardère Active vend ses magazines à un groupe de presse tchèque

Lagardère Active est entré en négociation avec le groupe Czech Media Invest, basé en République tchèque, pour la vente de ses titres de presse magazine. Elle, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris et Public appartiendront bientôt à la patrie de Kundera.



Photo d'illustration, Prague (Roman Boed, CC BY 2.0)

Après la vente – toujours au groupe Czech Media Invest (CMI) – de ses radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie, Lagardère Active (la branche média du groupe) continue la cession de ses actifs « dans le cadre du redéploiement stratégique annoncé par Arnaud Lagardère, le 8 mars 2018. »

Ainsi de l’entrée en négociations exclusives avec le groupe tchèque afin de lui vendre ses titres de presse magazine. Petite nuance : malgré la vente du célèbre hebdomadaire Elle – fondé en 1945 par Hélène Lazareff et Marcelle Auclair –, la marque ainsi que l’ensemble de ses licences internationales « ne sont pas concernés par cette opération » précise l’éditeur dans un communiqué. De même, le pôle News qui comprend Europe 1, Paris Match ou encore Le Journal du Dimanche restent au sein du groupe français.



Les ventes seront finalisées dans les prochaines semaines. Selon Lagardère, grâce à ces acquisitions, CMI renforce « sa stratégie de croissance par l'apport de marques iconiques à la rentabilité établie. Les salariés et le management de ces titres de presse et leurs expertises sont un atout majeur pour [CMI] qui a fait de la France un pilier de sa stratégie. »





Le groupe tchèque est dirigé par son cofondateur, le milliardaire Daniel Křetínský, également propriétaire et président du conseil d’administration du groupe Energetický a Prmyslový Holding (EPH) (que l’on pourrait traduire en français par Holding énergétique et industrielle), copropriétaire de Czech News Center en plus de détenir le club de football de la capitale, l’AC Sparta Prague. Un véritable modèle de concentration de la presse, entre autres…