Lagardère se félicite de la “forte résilience” de son activité éditoriale

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En données comparables, le chiffre d'affaires du groupe subit un sérieux revers, avec 38 % de baisse, pour s'établir à 2,08 milliards € au premier semestre 2020. Celui de Lagardère Publishing atteint 971 millions € : le groupe se félicite d'un recul de 8,3 % seulement par rapport aux résultats de l'année précédente, qui s'explique par les « mesures de confinement ».Néanmoins, plusieurs ventes particulièrement élevées de certains titres ont permis de redonner des couleurs aux résultats, et de faire du mois de juin 2020 une meilleure performance que celui de l'année précédente (+ 21 %). Lagardère cite pêle-mêle « la nouveauté de Guillaume Musso chez Calmann-Lévy », mais aussi « Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes et Philippe de Villiers chez Fayard, Olivia Ruiz et John Grisham chez Lattès, Woody Allen chez Stock, Bernard-Henri Lévy et Amanda Sthers chez Grasset, etc.) ».Finalement, le chiffre d'affaires le plus en baisse, selon les territoires, est celui de l'édition française (- 14,7 % entre janvier et juin 2020), ce qui s'explique par des ventes mieux réparties entre imprimé et numérique dans les autres pays d'activité. Au Royaume-Uni, la baisse se limite ainsi à - 2,9 %, à - 5,2 % en Espagne et Amérique latine et - 1 %seulement aux États-Unis.« Au 1er semestre 2020, le poids du livre numérique dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing s’établit à 10,6 % contre 8,2 % au 1er semestre 2019, et celui du livre audio numérique à 5,3 % contre 3,4 % au 1er semestre 2019 », note par ailleurs le communiqué de la firme. Outre ces supports, Lagardère Publishing se félicite d'une croissance pour les jeux de plateau et les jeux mobiles, de 7 % et 21,4 %, respectivement.Côté bénéfices, Lagardère Publishing met en avant 27 millions €, soit 9 millions € de moins par rapport à ceux du premier semestre 2019.L'activité éditoriale de Lagardère a finalement sauvé la mise du groupe : l'autre secteur d'activité, la vente au sein des infrastructures de transport aérien, aura évidemment été touché. Lagardère Travel Retail annonce ainsi un chiffre d'affaires en baisse de 55 %, et une perte de 209 millions € sur la période.