Lancement d'un projet européen autour des MOOC en Afrique subsaharienne

Le projet européen REAMOOC (Réseau africain de développement de MOOC pour l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur), qui prévoit d'améliorer l'apprentisage des étudiants dans l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, vient d'être lancé.





Nous reproduisons ici le communiqué de presse.



Le Projet REAMOOC veut favoriser l’adoption de pratiques pédagogiques numériques innovantes au sein des institutions partenaires du projet. Le projet est cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne. Il est coordonné par l’Université libre de Bruxelles et l’Agence universitaire de la Francophonie et réunit 10 autres partenaires.



REAMOOC a été officiellement lancé le lundi 15 janvier 2018 à Bruxelles à l'occasion du colloque « L’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : de la stratégie au terrain » organisé par l'Université libre de Bruxelles et l’Agence universitaire de la Francophonie.



Le projet consiste à accompagner le développement de MOOCs (Les MOOCs sont des formations en ligne ouvertes à tous, à distance, capable d'accueillir un grand nombre de participants NdlR) et leur intégration dans les curricula par les enseignants des institutions universitaires partenaires du projet au Cameroun et au Sénégal, puis à étendre cette pratique à d’autres institutions. Pour atteindre cet objectif, le projet mise avant tout sur la constitution d’un réseau de partenaires africains qui assurera la pérennité du projet par le transfert de compétences au sein d’autres établissements. Des pôles d’innovation et de diffusion pédagogique seront également créés dans les institutions partenaires.



La formation de formateurs, la création de pôles d’innovation et de studios vidéo au sein des universités africaines, la production de 14 MOOCs, la mise en œuvre de stages internationaux et de missions d’accompagnement technique et pédagogique, la mise en place de box Online/Offline pour un large accès aux formations, l’organisation de colloques et la diffusion de publications sont prévus dans le cadre des trois années de mise en œuvre du projet.



Le projet REAMOOC est co-financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne à hauteur de 870.000 €.