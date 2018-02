Lancement de la revue Carbone, entre création littéraire, BD et pop culture

Entre pop culture et création littéraire, la revue Carbone trouve sa place : ce trimestriel, tout à la fois dessiné et numérique, propose sur 256 pages articles, BD, nouvelles avec une large place octroyée à la fiction. Le premier tome vient de sortir...







De l’avis de ses fondateurs, « Carbone est une balade intemporelle (comprenez sans souci d’actu) entre des critiques, des rétrospectives, des entretiens, des BD (originales et en exclusivité), des nouvelles, des récits photos, qui parfois se connectent pour former des univers transmédia ».

Vendue en librairies spécialisées BD, et généralistes, cette revue est proposée à 20 €. Et pour les fans de mobiles ou de tablettes, des contenus augmentés seront à scanner dans les articles, pour accéder à des éléments bonus.

Pour ce premier tome, on en apprendra autant sur la carte aux trésors dans One Piece, Westworld, Indiana Jones, Zelda ou Donjons et Dragons, que sur l’histoire véridique des conquistadors, des pirates ou des nazis qui ont dérobé l’or de l’Europe.

Mais la carte aux trésors, c’est aussi une manière de voir le monde, que l’on retrouve comme principe formel dans différentes œuvres tels que les bandes dessinées d’Alex Chauvel, les films Amblin ou encore le roman Player One.



Les cartes aux trésors, c’est enfin une grille de lecture fascinante pour observer l’évolution de la technologie, en particulier des réseaux, d’Internet et bien sûr de la réalité augmentée (merci Pokémon Go).



« De la même manière, et comme toujours dans Carbone, la fiction s’insère entre les articles, sous la forme d’une nouvelle, d’une bande-dessinée ou d’une fiction expérimentale, pour compléter la singularité de notre approche créative », explique l'équipe.

Aux commandes, on retrouve ainsi Jérôme Dittmar, rédacteur en chef édito, critique de cinéma et de jeu vidéo (Chronic’art, Fluctuat, Premiere, JV, Merlanfrit), cofondateur de Games Magazine, Louis-Antoine Dujardin, éditeur (les Humanoïdes Associés, Dupuis, Delcourt), Mathieu Rivero, Assistant éditorial et auteur ; Margaux Saly, community Manager ; Flore Poinsard, directrice générale de Fauns, auparavant Folimage ; Raphaël Penasa, directeur de publication et Faouzi Boughida, relations libraires & Gamification.



