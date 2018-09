Largué, l'Oxford English Dictionary demande aux jeunes d'expliquer leur langage

Le très prestigieux Oxford English Dictionary, une référence en matière de dictionnaire pour la langue anglaise, n'y comprend plus rien : les auteurs ont lancé un appel aux jeunes pour que ces derniers leur expliquent le langage qu'ils parlent, l'argot d'aujourd'hui, très versatile. Sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'OED, jeunes et moins jeunes sont invités à contribuer.

(Dan, CC BY 2.0)

Institué en 1857, l'Oxford English Dictionnary s'était donné pour mission de répertorier les usages de la langue anglaise, et non de les dicter. Un siècle et demi plus tard, les auteurs du célèbre dictionnaire s'avouent démunis face à l'argot moderne. Le vocabulaire des plus jeunes est aujourd'hui « particulièrement difficile à cerner », admet l'équipe de rédacteurs et d'éditeurs de l'OED.

Qui plus est, l'émergence de nouveaux moyens de communication, comme Snapchat, Twitter et autres, a vu une évolution rapide de termes que l'on croyait pourtant à peu près stables, ou dont le sens était en tout cas identifié. Ces échanges n'apparaissant que rarement dans des écrits publics et largement diffusés, il est facile de passer à côté, explique l'OED.

Les plus jeunes, de la génération des Millenials ou même avant, sont invités à faire parvenir leur définition sur Twitter à l'aide du hashtag #youthslangappeal ou sur le site du dictionnaire. Les plus vieux ne sont pas forcément exclus, puisque l'OED les laisse aussi participer à l'événement en postant un terme qu'ils ne comprennent pas... L'impitoyable loi des années a fait son œuvre...

“Yeet”.... “Thott”... the list is frankly endless fam....

Except I know “fam” after several months @OED #youthslangappeal — Chesterbrightstone (@Commander_C71) September 19, 2018

Hello yes @OED? I have some words to submit:

"Yeet"- exclamation, uttered after a throw or toss

"Lit"- Cool

"Thot"- A promiscuous person, generally used as derogatory slang for a promiscuous woman. See also: Slag, Slut, Sket, Whore

#youthslangappeal — No U (@harryhardy432) September 19, 2018

How sick* is the OED? Deliver a rejuvenating dose by contributing a word to our latest appeal, this time focusing on the language of children and the youth. We could do with some help. Bare help. #YouthSlangAppeal



*excellent, impressive, coolhttps://t.co/0Kz22GGLH2 — The OED (@OED) September 19, 2018



« Les lexicographes ont l'habitude d'observer et d'enregistrer les changements au sein de la langue. Pourtant, la façon dont les jeunes adaptent le vocabulaire existant pour créer de nouveaux mots est particulièrement innovante et difficile à déchiffrer, et ils créent ainsi un lexique secret pour ceux qui ne sont pas avertis », explique Fiona McPherson, éditrice en chef de l'OED, au Guardian.

À l'occasion de cet appel, les écoles publiques britanniques pourront accéder gratuitement à l'OED.