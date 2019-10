Lasagnes sauce Bescherelle : les recettes de cuisine de Pascal Sellem

C’est donc chez lui, qu’il s’adonne à sa passion pour partager de bons petits plats avec sa famille et ses amis.Il pratique quotidiennement une cuisine instinctive et savoureuse avec les produits frais de sa ferme que sa femme cultive en permaculture.Fidèle à sa personnalité, Pascal Sellem ne voulait pas faire un livre de cuisine de plus et ses recettes sont agrémentées de blagues, de devinettes et accompagnées d’une musique.Les lecteurs seront aussi intrigués par la recette inversée, les lasagnes à la sauce Bescherelle ou celles juste pour rire. Il lance des défis à ses amis Jean-Marie Bigard, Laurent Mariotte et Norbert, mais aussi à sa voisine et à ses enfants.« Des vraies recettes bien sûr, des jeux, des anecdotes, de la rigolade entre amis, des expressions en images, et surtout du partage, de l’amour, et de la bonne humeur. Bref, c’est bon et c’est con ! Allez tous à poêle ! »Pascal SellemPascal Sellem a relevé le défi d’innover dans le secteur très traditionnel et très conventionnel du livre de cuisine. Le résultat est très original aussi bien sur la forme que sur le fond avec des recettes totalement inattendues.Son livre séduira aussi bien les passionnés de cuisine que les simples curieux.C’est le cadeau original et idéal pour tout type de public.Pascal Sellem – Tous à poêle – LEN – 9782411000640 – 14,90 €