Later, le prochain polar de Stephen King, sortira en mars 2021

Publié initialement en version poche, avec une couverture de Paul Mann, plutôt rétro-vintage, le livre a été présenté par le King en personne depuis Twitter.Fils d’une mère célibataire en difficulté, Jamie Conklin aspire à une enfance ordinaire : difficile quand on dispose de pouvoirs surnaturels, que sa mère cherche à dissimuler, évidemment. Jamie peut voir des choses qui restent inaccessibles aux autres. Sauf que cette vision lui coûte bien plus qu’il ne l’aurait imaginé.Il le découvrira lorsqu’un détective de la police de New York l’embarque dans la poursuite d’un tueur… qui frappe alors que mort.Une histoire « terrifiante et touchante, d’innocence perdue, avec des expériences qui mettent à l’épreuve notre sens du bien et du mal », assure l’éditeur.Évidemment, le livre paraîtra chez Albin Michel, mais aucune date n’est encore avancée.