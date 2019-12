Laurence Cassegrain, dans le train de la bande dessinée jusqu'en 2020

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un arrêté du 24 décembre 2019 publié au Journal officiel étend ainsi la mission de Laurence Cassegrain, logiquement, jusqu'à la fin de l'année 2020, le 13 décembre exactement. Une mission « de diagnostic et d'élaboration de propositions de structuration de certains dispositifs relatifs à la lecture publique et à l'économie du livre » sans oublier « la mise en œuvre du plan d'action en faveur de la bande dessinée et de ses auteurs ».La tâche est ardue : la situation des auteurs de bande dessinée, préoccupante depuis des années, devient alarmante depuis quelques mois. Malgré l'effervescence de ce secteur de l'édition autour de quelques titres, une grande majorité d'auteurs se débat avec des délais serrés, des métiers de plus en plus complexes, une charge de travail plus importante et surtout une répartition des ventes toujours plus inégale.On parle en effet de « best-sellerisation » du secteur, pour expliquer qu'un plus petit nombre de titres sort du lot, au niveau des ventes, au détriment de nombreux autres, qui restent dans l'ombre. Ajoutez à cela une production toujours en hausse, et vous obtiendrez des auteurs en souffrance.Le rapport de Bruno Racine, remis au ministre de la Culture, devait nourrir la réflexion entamée à l'occasion de l'année 2020, consacrée à la bande dessinée. Il faudra également proposer des mesures à la hauteur des enjeux...Et pouvoir réunir tous les acteurs de l'édition autour d'une cause commune : la seule question de la rémunération des auteurs lors des séances de dédicaces, envisagée sérieusement par ces derniers depuis le festival d'Angoulême 2018 , reste particulièrement clivante dans l'édition...