Laurence Poutier en charge de la relation libraires chez Univers Poche

Bénédicte Gimenez a rejoint la Direction de la Diffusion Illustrée du groupe Hachette Livre depuis le 2 septembre 2019 en tant que responsable compte clé grands Libraires Le groupe Univers Poche a choisi Laurence Poutier pour prendre sa place à ce poste : diplômée de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), elle a commencé sa carrière dans l'édition au sein des éditions Bayard, en tant que cheffe de produits petite enfance, cheffe de marché collèges et gamme anglaise puis responsable du marketing des ouvrages destinés à l'export.À partir de 2012, elle travaille dans le secteur de la librairie, d'abord chez Amadito and friends, librairie internationale jeunesse de Prague, où elle développe le secteur francophone, puis à la librairie parisienne Le Chat Pitre, en charge des animations.Depuis 2015, Laurence Poutier accomplissait des missions de conseil pour différentes maisons d'édition jeunesse.