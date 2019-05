Laurent Laffont intègre le groupe Libella

stand Buchet Chastel - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)

stand Buchet Chastel - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)

« Je me réjouis que Laurent Laffont rejoigne Libella » déclare Vera Michalski, présidente de Libella.« Son expérience de l’édition grand-public, son talent et son insatiable curiosité vont permettre à nos maisons, notamment Buchet-Chastel, de développer à brève échéance leur offre à destination du grand public. Nos maisons bénéficient de la reconnaissance de tous dans le domaine littéraire mais nous souhaitions depuis longtemps devenir un éditeur incontournable dans le domaine des essais, de l’histoire et des documents. Laurent Laffont est l’homme de la situation, qui saura renforcer notre activité dans ce secteur clé. »Laurent Laffont a successivement été directeur éditorial des éditions Robert Laffont, puis, jusqu’en janvier 2019, directeur général des éditions J.-C. Lattès/le Masque. Ces dernières années deux de ses auteurs ont été couronnés par le Prix Nobel : Muhammad Yunus (Prix Nobel de la Paix) et le Pr. Luc Montagnier (Prix Nobel de médecine).En 2018 Maryse Condé a obtenu le Nobel alternatif de Littérature. Ses derniers succès chez J.-C. Lattès : les livres de Laurent Alexandre, du Professeur Michel Lejoyeux, la nouvelle série d’Eric Giacometti et Jacques Ravenne et Le piège américain de Frédéric Pierucci et Matthieu Aron...« Vera Michalski, dorénavant accompagnée par Guillaume Dervieux, a créé une formidable communauté d’éditeurs exigeants, créatifs, libres et ouverts aux littératures du monde entier » indique-t-il. « Participer au rayonnement de ce projet, dont la dimension internationale est aussi un grand atout, est pour moi une joie et une immense fierté. »Le groupe Libella publie environ 200 nouveautés par an et dispose d'un fonds de 3000 titres. Il rassemble en France Buchet-Chastel, Phébus, Libretto, Le Temps apprivoisé, Les Cahiers Dessinés, les Éditions Delpire, les Éditions Photosynthèses et Au Diable Vauvert.