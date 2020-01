LBD 2020, la revue contestataire qui a secoué le FIBD

Dessin de (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Une initiative d'auteurs pour les citoyens

Lors du déjeuner avec les auteurs de BD, le dessinateur Jul offre un t-shirt « LBD 2020 » avec un personnage éborgné à Emmanuel Macron. Des participants décrivent des discussions « musclées » autour du maintien de l’ordre et de L’ecologie #PRAngouleme #Angouleme @Europe1 pic.twitter.com/6SbdB4SuVv — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) January 30, 2020

Un simple selfie aura suffi à rendre l’image célèbre : le Fauve d’Angoulême, mascotte du festival, porte un sparadrap sur un oeil ensanglanté, sous le slogan « LBD 2020 ». Cette illustration, signée par Loïc Sécheresse, a été créée pour le journal contestataire LBD 2020, distribué gratuitement dans les rues d’Angoulême depuis le début du festival.Dans les 16 pages de la revue, d’autres illustrations tout aussi marquantes, qui en choqueront sans doute certains : elles n’épargnent ni la police, ni les différentes figures politiques, en particulier Emmanuel Macron et Christophe Castaner.L’initiative a vu le jour au sein d’un groupe Facebook, intitulé Autrices Auteurs en Action, un mouvement spontané né très rapidement, sans lien avec les organisations syndicales ou professionnelles. 800 inscrits et une pétition publiée dans le journal Libération plus tard, le groupe s’est fait connaitre en proposant un boycott de plusieurs événements culturels en 2021, si le rapport Racine n’est pas suivi d’effets.« Au sein de ce groupe, les plus radicaux, ceux qui voulaient sortir de la problématique bande dessinée pour parler du gouvernement, des violences policières et plus largement de la politique, ont proposé LBD 2020 », nous explique JC Menu, membre du comité de rédaction de la revue. « Nous nous sommes retrouvés à 7 dans le comité, nous avons fait un appel à projet et en une semaine nous avons bouclé un 16 pages, imprimé en offset à Angoulême en 3000 exemplaires et distribué gratuitement. »Un geste contestataire nécessaire, pour l’ensemble du comité de rédaction et la trentaine d’auteurs qui ont participé à la revue, réunis sous le nom « Section Patachon ». « J’en avais assez des artistes isolés des autres manifestants, des gilets jaunes et autres. Au sein du groupe AAA, certains n’étaient pas d’accord pour le Fauve éborgné, ils pensaient que cela allait brouiller le message. Nous, nous avons voulu aller plus loin, parler des violences policières, car l’état de droit est bafoué, violé par le président », affirme JC Menu.Dans la nuit de mercredi à jeudi, et peu avant l’arrivée d’Emmanuel Macron, des affiches reprenant les illustrations se sont retrouvées dans les rues d’Angoulême, en guise de comité d’accueil. « La majorité a été enlevée très rapidement », constate Nikola Witko, auteur résidant à Angoulême, qui a pu coordonner plus facilement des actions. « Au départ, le groupe AAA ne voulait porter que les droits des auteurs, nous avons jugé qu’il se passait des trucs plus graves. »À Angoulême, Witko a croisé la route du groupe Initiative Citoyenne du Grand Angoulême (ICGA), qui publie le journal Le réveil citoyen. Créé il y a un an et demi pour réunir Gilets Jaunes et autres contestataires, le groupe accueille tous les citoyens, évoque la politique, l’actualité sociale, l’écologie et l’environnement dans sa revue. Et s’est joint à l’initiative, en distribuant des illustrations de LBD 2020 aux visiteurs du FIBD et en ouvrant une cagnotte au profit des auteurs.Tout le FIBD aura été traversé par les manifestations, dans une ambiance parfois tendue. « La situation a empiré depuis l’élection de Macron. Il y a 5 ans, j’étais à Angoulême après le massacre de Charlie Hebdo, on est passé depuis de “Je suis Charlie” et du soutien à la liberté d’expression à quelque chose de plus menaçant, des lois de surveillance des réseaux sociaux, la police partout, des journalistes emprisonnés, un délit de participer à une manifestation… Il était temps que les auteurs s’y mettent », tranche JC Menu.La venue d’Emmanuel Macron à Angoulême aura été marquée par une photographie, apparue sur les réseaux sociaux : le chef de l’État y apparait derrière un t-shirt LBD 2020, tout sourire, aux côtés de l’auteur Jul, après un déjeuner entre auteurs, éditeurs et Macron. « Il y a eu des débats sur le groupe quant à aller à ce déjeuner, cette photo est la preuve qu’il ne fallait pas y aller. Jul se retrouve sur le même plan que Macron, derrière cette image, avec le même sourire : ça veut dire qu’ils sont dans le même camp. Et ce matin, je vois mon ex-camarade Trondheim à ses côtés en une de la Charente Libre, je suis furieux. Ce genre de posture brouille notre message », estime JC Menu.Les avis du comité de rédaction ne diffèrent pas tellement : « La réunion de travail, le jeudi matin [réunissant Franck Riester, des auteurs et des éditeurs, NdR], était utile, le déjeuner [avec Emmanuel Macron] était putassier », souligne à son tour Nikola Witko.