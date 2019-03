LBF 2019 : pour plus de diversité, 10 autrices britanniques à suivre

La Foire du Livre de Londres 2019 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Comme d'autres industries, l'édition britannique s'est rendu compte depuis plusieurs années que des biais sociologiques limitaient la diversité des auteurs publiés, et notamment des autrices. Les profils des éditeurs eux-mêmes, mais aussi des exigences pas vraiment justifiées dues au marketing restreignent l'accès à la publication d'un certain nombre d'écrivains, pour de mauvaises raisons, qu'il s'agisse de leur sexe, de leurs origines ethnique, sociale ou géographique Forts de ces constats, plusieurs organisations britanniques, le National Center for Writing, le British Council et Arts Council England ont chargé l'auteure turque Elif Shafak d'établir une liste de 10 autrices à suivre au Royaume-Uni. Bien sûr, cette liste elle-même aura bien quelques biais personnels, et se limite ainsi à 10 noms, mais elle aura le mérite d'attirer l'attention d'éditeurs et de décideurs étrangers.« Chacune de ces autrices est très différente, en termes de style et de centres d'intérêt, et elles partagent pourtant un point commun : un engagement passionné pour leur art et leur récit. Mais aussi pour le pouvoir et le potentiel des mots » , souligne Elif Shafak.Les autrices sélectionnées par Shafak sont les suivantes :Patience AgbabiLucy CaldwellGillian ClarkeBernardine EvaristoJessie GreengrassKapka KassabovaCharlotte HigginsSara MaitlandDenise MinaEvie WyldD'autres listes du même acabit seront rendues publiques : Val McDermid fournira une liste d'auteurs et d'autrices LGBTQIA+, puis Jackie Kay attirera l'attention sur les auteurs BAME (Black, Asian and minority ethnic, issus des minorités). En 2020, des listes consacrées à des genres mettront en avant des auteurs britanniques de poésie, de science-fiction et de romans policiers.