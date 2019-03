LBF 2019 : une manifestation pour la suite de La Servante écarlate

À proximité de la Foire du Livre, ce 12 mars (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Promotion des droits civiques (et d'un livre)

Le mélange des genres pourra faire tiquer, mais l'éditeur britannique Vintage, qui publiera la suite de La Servante écarlate, The Testaments, signée par Margaret Atwood, a organisé une manifestation promotionnelle mettant en scène la résistance des femmes contre l'oppression et le déni de leurs droits.La Servante écarlate, roman publié en 1985, traduit pour la première fois en 1987 par Sylviane Rué chez Robert Laffont, évoque une société dystopique dans laquelle la religion impose aux femmes toute une série de règles, les privant de leur liberté et du libre usage de leurs corps. L'ouvrage, déjà adapté en film en 2003, a connu une autre adaptation, en série cette fois, pour la plateforme Hulu.Le succès de la série a particulièrement aidé le livre à revenir sur le devant de la scène, mais la réalité a malheureusement prêté main-forte également. Qu'il s'agisse de décisions politiques, notamment aux États-Unis, ou d'extrémisme religieux, les droits des femmes se sont retrouvés menacés, voire niés, ces dernières années. Le livre et ses personnages, notamment les Servantes, des femmes opprimées, sont devenus des symboles de la résistance féminine à l'abus de pouvoir, et plusieurs manifestations les ont utilisés « Nous assurons la promotion du livre de Margaret Atwood, The Testaments », explique Sophie, éditrice chez Vintage, « qui doit paraitre en septembre ». « Dans l'esprit de La Servante écarlate, nous mettons en scène une manifestation pour défendre les droits civiques » : à partir de 14 heures, le cortège serpentera entre les stands de l'événement londonien.L'idée de mêler manifestation et promotion pourra faire lever quelques sourcils, mais l'éditrice nous assure que l'objectif reste « de rapprocher le monde créé par Margaret Atwood et la réalité ». Le happening de l'éditeur a été organisé avec l'organisation non gouvernementale English PEN, qui lutte pour les droits des écrivains et défend leur liberté d'expression au Royaume-Uni.La manifestation commencera et se terminera d'ailleurs sur le stand de l'English PEN, qui en profitera pour proposer un topo sur la liberté d'expression, notamment celle des femmes.La Foire du Livre de Londres, comme d'autres foires et salons du livre du monde entier, accueille entre ses murs un certain nombre de pays où la liberté d'expression, et les droits des femmes en particulier, ne sont pas particulièrement défendus . « Nous espérons, et Margaret Atwood l'espère aussi, que ces livres et leurs messages pourront influencer ces pays à changer la situation. »Wait and see, comme disent nos voisins...