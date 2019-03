LCP inaugure “Le Poème d'Actu”, pour réfléchir poétiquement la société

À l’origine du projet, Thomas Deslogis, qui avait officié sur ActuaLitté en proposant des portraits de poètesses à travers l’Europe. Son grand projet, le Poème d’Actu, trouve une seconde vie désormais, après avoir débuté sur le site Fluctuat, aujourd'hui fermé : deux fois par mois, il deviendra un court programme, avec vidéo illustrant un poème écrit et dit par l’auteur. Le tout avec une relation directe à l’actualité.Ambitieux, et soucieux de remettre de la poésie au cœur de notre société, Le Poème d’Actu a débuté par une rencontre avec Anaïs Caura, que l’on connaît à travers Désintox, un programme court animé au sein d'un talk show d'actualité, 28 minutes diffusé sur ARTE et présenté par Élisabeth Quin.Les textes de Thomas Deslogis sont mis en image par ses soins, à travers une écriture conçue pour pouvoir être partagée sur les réseaux sociaux.« Ce format original, avec jeux de mots et d’images, fait coexister culture et actualité, pour réfléchir différemment sur les grands sujets politiques et de société », indique LCP dans un communiqué.Le premier poème sera consacré au thème suivant « Le Grand Débat », en diffusion sur LCP jeudi 21 mars à 9h28, 17h58, 21h58 et 0h31.La collection « Le poème d’actu » est une production My Fantasy (Antoine Piwnik)/LCP-Assemblée nationale/France Télévisions.