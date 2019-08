Le 12 août, le Québec a rendez-vous avec ses auteurs

Difficile de contester les résultats de cette initiative : l’an passé, les chiffres de vente indiquaient qu’entre 2013 et 2014, les librairies affichaient une hausse de 214 % de leurs achats . En 2015, l’opération qui avait déjà été largement médiatisée entraînait une augmentation de 483 %. Un franc succès que les années suivantes ont amplement confirmé.Alors, cette année encore, le 12 août sera un rendez-vous important, qui a probablement dépassé toutes les attentes des auteurs Patrice Cazeault et Amélie Dubé, à l’origine de tout cela.Comme chaque année, le rendez-vous est lancé depuis Facebook , avec un message plein d’humour : « Depuis six ans déjà, vous êtes au rendez-vous. Oh, nous ne nous faisons pas trop d’illusions ! On voit bien que ça roule sans nous. Nous avons atteint notre objectif un peu fou du premier jour. Vous vous êtes approprié le #12aout. Vous êtes les acteurs de la journée du livre québécois. Vous transformez la vie de vos auteurs et de tous leurs partenaires. »Faut-il d’ailleurs y voir des ramifications plus profondes ? Les derniers chiffres de ventes, comparant avril 2018 et 2019 pointent que les éditeurs étrangers sont en recul sur le territoire québécois . Les données sont en berne, certes, mais largement favorables aux éditeurs locaux, qui font plus que tirer leur épingle du jeu.Plus qu’une simple idée folle, le 12 août est parvenu à engager une population, réunie autour d’un partage de la lecture et du livre. Et comme sa réussite dépend du bouche-à-oreille, les initiateurs n’oublient pas d’en glisser un petit mot.« Parlez-en à vos amis, à votre famille. Enchaînez avec ça quand votre collègue a fini de vous raconter ses vacances et que le silence se met à peser sur votre conversation. Rappelez-le à votre coiffeur, à votre dentiste, à votre facteur. Faites-en un défi avec vos amis, une sortie avec vos collègues pour briser la routine au bureau, l’occasion de donner rendez-vous à une vieille flamme dans une charmante librairie de votre quartier. »D’ailleurs, même les Québécois à Paris pourront en profiter à la Librairie du Québec. Avis, avis…