Le 25 mars sera désormais le Dantedì, une journée dédiée à Dante

photographymontreal, domaine public

Sur proposition du ministre des Biens et activités culturels italien, Dario Franceschini, le conseil des ministres a validé le projet. « Une journée pour se souvenir du génie de Dante, dans toute l’Italie, et le monde entier, avec de nombreux projets », assure Franceschini.De quoi impliquer les écoles, les élèves, les universités et les institutions culturelles. Bien entendu, l’industrie du livre ne sera pas en reste. « À un an des festivités autour des 700 ans depuis sa mort, plusieurs projets sont à l’étude chez le Comité des célébrations que préside le professeur Carlo Ossola. »Mort à Ravenne, en septembre 1321, Dante aura légué l’incontournable Divinie Comédie, une trilogie poétique partant des Enfers, pour remonter au Purgatoire avant d’aboutir au Paradis.Ce texte, reconnu tant pour sa langue que pour son érudition – et des clins d’œil à foison à ses contemporains – a porté le poète au Panthéon, lui-même se plaçant dans le sillage de Virgile.« Dante rappelle de nombreuses choses qui nous lient : c’est l’unité de notre pays, la langue italienne, l’idée même de l’Italie », poursuivait le ministre.